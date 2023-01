Dortmund : Sébastien Haller, retour au foot

La saison 2021-2022 aura été une gigantesque montagne russe pour Sébastien Haller. Meilleur buteur de la phase de poules de la Ligue des champions avec onze réalisations avec l’Ajax, il pose ses valises à Dortmund l’été dernier contre un chèque de 30 millions d’euros. À 28 ans, l’attaquant allait enfin pouvoir prendre la lumière, avant que tout ne s’éteigne. Douze jours après l’officialisation de son transfert au Borussia, il apprend le diagnostic de sa douleur ressentie au bas ventre depuis le mois de mai : Haller souffre d’une tumeur testiculaire maligne.

L’annonce de la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux avait provoqué l’émoi du monde du foot, et la tristesse, bien sûr, de ne pas le voir surfer sur sa bonne dynamique en Bundesliga. Pour Haller, c’était le début d’un nouveau combat, qui allait l’obliger à rester éloigné des terrains pendant quelque temps. Celui-ci a été lourd : une première intervention chirurgicale fin juillet, avant la chimiothérapie, première étape vers la guérison, puis quatre cycles de trois semaines pour commencer à entrevoir le bout du tunnel. Une lumière qui ne viendra pas, en tout cas pas tout de suite, le buteur annonçant devoir subir une nouvelle opération pour « en finir définitivement avec cette tumeur qui(l)‘éloigne des terrains ». Le 24 novembre, l’opération est un succès, la rémission est actée. Le retour du Français avec un ballon dans les pieds est imminent. Enfin.

Un triplé en moins de 8 minutes

La trêve provoquée par la Coupe du monde au Qatar et la reprise tardive de la Bundesliga, comme d’habitude dans la dernière quinzaine de janvier, ont été une aubaine pour Haller. L’ancien d’Auxerre a pu prendre son temps, sans griller les étapes ni précipiter les choses. Reste que le bonhomme commençait à avoir des fourmis dans les jambes et une féroce envie de retrouver le chemin des filets. Tout s’est accéléré avec la nouvelle année : un retour à l’entraînement collectif le 2 janvier, un première entrée en jeu à la place de Youssoufa Mokoko lors d’un amical contre le Fortuna Düsseldorf pour un quart d’heure le 10 janvier, et le coup de maître trois jours plus tard.

Cette fois, Haller sort du banc un peu plus tôt, à l’heure de jeu, face au FC Bâle à l’occasion d’une nouvelle rencontre amicale. La suite ressemble à du Verlaine ou du Baudelaire, selon les sensibilités. À la 81e minute, Dortmund obtient un deuxième penalty. Après celui transformé par Jude Bellingham, Haller s’en charge, prend le gardien bâlois à contre-pied et fête son premier but sous ses nouvelles couleurs – de la même manière dont il avait inscrit son dernier but avec l’Ajax en mai dernier – comme un symbole. Le match aurait pu se terminer sur ce sourire, mais il y en a eu deux autres. Oui, deux buts de plus pour un triplé en 7 minutes et 49 secondes, pour un score de gala de 6-0. Le tableau d’affichage n’est pas le plus important ce jour-là : Haller est en bonne santé et montre déjà qu’il est prêt pour tenir sa place avec le Borussia, ce qui est immense après ces six derniers mois. Plus que jamais, vivement dimanche.