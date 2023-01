Quel est, à chaud, votre sentiment après cette finale ?Dans l’analyse du match, il y aura bien sûr cette première heure durant laquelle il n’y a pas eu de match face à une équipe qui nous a été supérieure dans l’agressivité. Nous, on a été moins bien pour différentes raisons, mais malgré tout, on est revenus de nulle part, en renversant une situation qui était très compromise. C’est ça qui donne encore plus de regrets. Le scénario, c’est le foot : il y a la prolongation, on a une balle de Coupe du monde à la dernière minute, mais ça ne nous sourit pas… À 3-0 contre nous, il n’y aurait pas eu les mêmes regrets. On aurait dit bravo, point, même si je félicite quand même évidemment cette équipe d’Argentine, qui a mis beaucoup de qualité, d’agressivité, un peu de roublardise, aussi. En disant ça, je ne veux surtout pas enlever son mérite. Il y a eu beaucoup d’émotions, mais à la fin, c’est cruel parce qu’on frôle quelque chose qu’on aurait pu toucher. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Maintenant, expliquer pourquoi, comment… Il y a plusieurs raisons qui nous ont amenés à être moins bien sur ce match : l’adversaire, le fait d’avoir moins d’énergie, même si les entrées de certains jeunes joueurs nous ont fait du bien. On a fait ce qu’il fallait pour se donner le droit de rêver, mais le rêve ne s’est pas concrétisé.

Après toutes ces émotions vécues, avez-vous envie de continuer ?Même si le résultat avait été inverse, je n’aurais pas donné ma réponse aujourd’hui. Je suis très triste pour mes joueurs, pour l’ensemble de mon staff, j’aurai un rendez-vous avec mon président en début d’année et vous saurez.

Vous avez évoqué une baisse d’énergie. À quel point le virus qui a récemment touché le groupe lui a-t-il mis des bâtons dans les roues ?Tout le groupe a été soumis à une situation que nous avons essayé de gérer au mieux. Par rapport aux joueurs qui ont commencé le match, je n’avais pas la moindre inquiétude, mais vous pouvez être en bonne santé, parfois, les enseignements… On n’avait pas le dynamisme qu’on avait eu jusqu’à maintenant, et c’est pour ça qu’il n’y a pas eu de match pendant une heure.

Pourquoi avoir décidé de faire vos deux premiers changements avant la pause ?Je voulais voir quelque chose de différent. On manquait de fraîcheur. Je ne veux pas faire culpabiliser Olivier et Ousmane, qui ont fait beaucoup pour qu’on en arrive là. Aujourd’hui, je les voyais moins bien. Je n’ai pas attendu la mi-temps parce qu’on n’allait pas y arriver. Ça a changé pas mal de choses. Pendant longtemps, il y a une équipe qui a joué une finale de Coupe du monde et pas l’autre. Il a fallu secouer le cocotier pour faire en sorte d’inverser la tendance. Je le dis souvent : dans le foot, tout va très vite, et les joueurs s’en sont d’ailleurs une nouvelle fois rendu compte. Les situations peuvent vite tourner. On a fait ce qu’il fallait pour, mais ça n’a pas suffi.

Qu’avez-vous pensé de l’arbitrage ?J’aurais préféré que vous ne me posiez pas la question. Il a été comme il a été, vous êtes là pour juger. Il aurait pu être meilleur, il aurait pu être pire. Il y a des décisions qui peuvent amener à discussion. Je m’étais permis de dire qu’avant cette finale, l’Argentine n’avait pas été malheureuse. Encore une fois, je ne veux pas enlever son mérite, son titre, parce qu’elle l’a mérité, mais j’ai eu l’occasion de discuter avec une personne de l’arbitrage après la rencontre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails… Bravo à l’équipe d’Argentine.

Qu’avez-vous pensé de la finale exceptionnelle de Kylian Mbappé ?C’était la Coupe du monde des records, et j’aurais préféré que ce soit le cas jusqu’au bout, mais Kylian a marqué cette finale de son empreinte. Malheureusement, pas à 100% celle qu’il souhaitait, d’où sa tristesse à la fin, comme pour l’ensemble des joueurs.

Que pouvez-vous dire du futur du football français ?L’équipe de France a toujours eu un réservoir très important. Avant la compétition, j’avais des jeunes joueurs qui n’avaient pas une grande expérience internationale et ils ont prouvé qu’ils pouvaient être au niveau. Il y en a d’autres qui ne sont pas là, qui pourront être là à l’avenir. J’ai toujours besoin de cadres pour encadrer cette jeunesse, mais la qualité est là, très importante. Il faut toujours former un groupe, le façonner, pour avoir, en plus de la qualité, un état d’esprit. Je n’étais pas inquiet avant ce Mondial, je ne suis pas inquiet ce soir. On a fait une finale d’Euro, on a gagné une Coupe du monde, une Ligue des nations… Il y a eu cet Euro raté, mais là, on a été en finale. C’est quand même quelque chose. C’est toujours une question d’équilibre. C’était déjà le cas en 2018, ça l’était aussi en 2022.