Didier Deschamps, le champ libre

Didier Deschamps et l'équipe de France vont poursuivre leur petit bonhomme de chemin ensemble jusqu'en juin 2026. Le sélectionneur aux 89 victoires sur le banc des Bleus et sa garde rapprochée ont paraphé un nouveau contrat, sans aucune surprise. Deschamps peut tranquillement aborder l'avenir, il a de quoi voir venir.

C’est dans les entrailles de Lusail qu’on l’avait laissé, la voix éraillée, le doigt pété – séquelles d’une belle gueulante à la mi-temps de la finale –, mais l’aura de patron intacte. Didier Deschamps, lui l’éternel gagneur, venait de laisser filer sa deuxième grande finale à la tête de la sélection après celle de l’Euro 2016. Pourtant, par son coaching incisif (les entrées de Kolo Muani et Thuram avant la mi-temps ont permis d’inverser le cours des choses) et surtout ce parcours magnifique réalisé malgré les vents contraires, il a fait honneur à un costume qu’il porte depuis 2012. « Il y a eu beaucoup d’émotions, mais à la fin, c’est cruel parce qu’on frôle quelque chose qu’on aurait pu toucher, analysait le Basque de 54 ans, à chaud. On a fait ce qu’il fallait pour se donner le droit de rêver, mais le rêve ne s’est pas concrétisé. » Deschamps doit aujourd’hui tourner cette page pour savoir comment introduire la prochaine. Son bail de sélectionneur s’était achevé à l’heure de s’embrasser sous le gui, et il s’agit aujourd’hui de savoir quels sont ses vœux pour les Bleus, à l’orée d’un nouveau cycle.

Cette prolongation sans tirs au but

Au Qatar, las de cette question lancinante sur son avenir, il avait botté en touche jusqu’au soir de la finale. « Même si le résultat avait été inverse, je n’aurais pas donné ma réponse aujourd’hui », assurait-il, ouvrant son agenda seulement pour évoquer « un rendez-vous avec[son]président en début d’année ». La rencontre a bien eu lieu, le 29 décembre à Guingamp, chez Noël Le Graët. Le ponte du foot français a multiplié les gestes de tendresse envers le technicien, comme dans les colonnes du Parisien : « Je l’aime. Je crois qu’il m’aime, On devrait pouvoir s’arranger. » De l’entrevue bretonne, on savait seulement par l’intermédiaire de L’Équipe que, si les considérations financières n’ont pas été au cœur des négociations, Didier Deschamps voulait prolonger son bail jusqu’à la la prochaine Coupe du monde organisée en Amérique du Nord en 2026 et ainsi s’éviter de revivre cette situation floue dans deux ans. Son boss, lui, visait plus modestement une échéance à décembre 2024, date de fin de son probable prochain mandat à la tête de la FFF. L’idée derrière la tête de NLG ? Ne pas encombrer son successeur avec un choix qui ne serait pas le sien, tout Deschamps est-il. Les choses ont été tranchées entre les deux hommes, et c’est donc la première option qui a été retenue.

La Fédération française de football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d'annoncer la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France jusqu'au mois de juin 2026

Un flou plane cependant autour de ce nouveau bail : a-t-il été conditionné au destin de Florence Hardouin, comme le laissait supposer Libération dans son édition de jeudi dernier ? Didier Deschamps ne porte pas l’encombrante directrice générale de la FFF dans son cœur, lui imputant la fuite de plusieurs dossiers encombrants et d’avoir trop anticipé la suite, lors d’une rencontre cet automne en Suisse d’Alain Migliacco, l’agent de Zidane. Le Graët devait bien ça à son amulette Deschamps qui a, le temps d’un mois, fait oublier le climat délétère régnant au siège du boulevard de Grenelle. Le sort de Hardouin pourrait donc prendre des airs d’une nouvelle prise de pouvoir de Deschamps.

« La qualité est là, très importante »

Embarqué dans un nouveau cycle, Didier Deschamps devra forcément établir une nouvelle feuille de route. Son bilan jusqu’ici est évidemment positif, même si, si l’on veut le manipuler froidement, il n’a gagné qu’ « un » seul trophée majeur en plus de dix ans à la tête d’une des plus belles générations de l’histoire tricolore. Pour ce qui est du renouvellement, ses derniers mois ont montré que l’ancien Marseillais savait réoxygéner ses rangs. Lui qu’on a longtemps conscrit à la gestion d’un clan fermé a apporté par petites touches, volontairement ou par la force des choses, de nouvelles forces vives. « L’équipe de France a toujours eu un réservoir très important. Avant la compétition, j’avais des jeunes joueurs qui n’avaient pas une grande expérience internationale et ils ont prouvé qu’ils pouvaient être au niveau. Il y en a d’autres qui ne sont pas là, qui pourront être là à l’avenir. J’ai toujours besoin de cadres pour encadrer cette jeunesse, mais la qualité est là, très importante, se projetait-il à la fin de la Coupe du monde. Il faut toujours former un groupe, le façonner, pour avoir, en plus de la qualité, un état d’esprit. » Deschamps a toujours la main sur la barre et a encore suffisamment de ressources pour transmettre son caractère et son expérience à une troupe bleue qui ira en Allemagne pour mettre enfin la main sur un Euro qui lui échappe depuis 22 ans.

Pourtant comme depuis le Jour-1, il devra aussi se défaire des réticences sur le fond de son projet de jeu. Une sélection ne se dirige pas comme un club, c’est une affaire entendue, mais les voix comme celle de Christophe Dugarry ne cessent de s’élever (souvent à raison) contre cette manie de ne pouvoir contester la qualité de jeu des Bleus mis en place par un coach tout-puissant et de ne pouvoir les juger qu’à l’aune de leurs résultats finaux. En filigrane de ce débat, une question : une fois que Didier Deschamps et sa win se seront fait la malle en 2026, sur quelles bases pourra se reconstruire l’équipe de France, qu’elle soit dirigée par Zinédine Zidane ou un autre ?