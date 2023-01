Cristiano Ronaldo s’engage avec Al-Nassr

CR7 et l’Europe, histoire terminée ?

Cette fois, c’est fait. Sans club depuis la rupture de son contrat avec Manchester United en pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo s’est officiellement engagé avec le club saoudien d’Al Nassr. Une signature annoncée depuis plusieurs semaines par de nombreux médias et confirmée ce vendredi par le club : « Le plus grand athlète du monde signe officiellement. »

« Je suis impatient de découvrir un nouveau championnat de football dans un pays différent. La vision d’Al-Nassr est très inspirante, et je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre mes coéquipiers pour qu’ensemble nous puissions aider l’équipe à remporter davantage de succès », a réagi l’attaquant portugais. Le quintuple Ballon d’or a signé pour deux saisons et demie dans le club dirigé par Rudi Garcia, avec un contrat mirobolant à la clé pouvant aller jusqu’à 200 millions d’euros par an, à en croire Marca. Avec l’actuel deuxième du championnat saoudien, CR7 va retrouver plusieurs joueurs connus dans l’Hexagone, à l’image de David Ospina, Vincent Aboubakar ou encore Álvaro Gonzalez.

La petite mort, à bientôt 38 ans.