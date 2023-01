Coupe du monde : suivez en direct l’annonce de la liste des Bleus de Didier Deschamps

La liste de Didier Deschamps : Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Défenseurs : Lucas Hernandez (Bayern Munich), Theo Hernandez (AC Milan), Jules Koundé (Barcelone), Presnel Kimpembe (PSG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United) Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille) Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig)





22h00 : FIN DE CHANTIER. La première étape de la Coupe du monde des Bleus est passée. La liste de Didier Deschamps est à retrouver ci-dessus avec Olivier Giroud, Raphaël Varane, Steve Mandanda ou encore Eduardo Camavinga, mais sans Jonathan Clauss. Les sélectionnés auront rendez-vous à Clairefontaine lundi prochain avant de décoller pour le Qatar le mercredi suivant. Prenez soin de vous, bisous.

21h58 : Il va nous sortir Rabiot comme le Matuidi 2.0. « Il se définit comme un joueur d’équilibre, j’aime bien, ça plaît à un entraîneur et à un sélectionneur. »

21h54 : Antoine Griezmann reconverti milieu relayeur, je ne dis pas non. Est-ce que ce n’est pas déjà un peu le cas chez les Bleus ?

21h50 : Très tendu le DD ce soir. La pression monte déjà.

21h45 : Sur Konaté : « On n’est pas titulaire à Liverpool à cet âge-là sans avoir de grandes qualités. »

Même chose pour Eduardo Camavinga, qui est « dans un club où il y a beaucoup de concurrences où il est utilisé comme joker à différents postes. Ce qui le pénalise dans son épanouissement, c’est de ne pas avoir plus du temps de jeu. Mais il est au Real Madrid. »

21h40 : Première justification du retour de Steve Mandanda : son expérience. « Il a fait en sorte de rester compétitif. »

21h36 : Pour l’absence de Jonathan Clauss, le sélectionneur confirme que « la principale raison est le système ». En ce qui concerne les autres Marseillais, Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi, ils ont visiblement l’avantage d’avoir « été avec nous régulièrement ». On repassera pour des éclairages technico-tactiques.

21h34 : Il va couper la parole de chaque journaliste ?

21h31 : La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas envoyer deux ou trois joueurs en tribunes à chaque match. Tout le monde pourra voir son nom sur la feuille de match qui se retrouvera dans les toilettes de parents fiers et heureux. Oui, c’est beau.

21h27 : Deschamps confirme que les délais étaient trop courts pour Mike Maignan, qui n’aurait pas été rétabli à temps.

21h23 : « En 2021, on était les plus beaux, on avait même pas besoin de jouer les matchs. Ça ne veut rien dire, j’ai confiance en ce groupe pour livrer bataille. C’est la plus grande compétition, il faudra que l’on soit à fond. » On ne le perdra jamais là-dessus.

21h22 : Un peu susceptible sur Olivier Giroud. Bref, tout va bien et il est important de s’adapter. C’est fait.

21h18 : BOUM, le retour de la défense à quatre. « Après des discussions avec mon staff et les joueurs, on a vu qu’on avait trop été en déséquilibre dans le système à cinq. Pour gagner une compétition, il faut bien défendre. »

21h16 : On semble parti sur de la grande langue de bois, ça va être passionnant. Didier clarifie au moins une chose : si Benzema ne joue, c’est qu’il ne peut pas jouer. « Pas d’éléments négatifs sur sa situation physique la semaine prochaine. »

21h14 : Point règlement : la liste sera officialisée lundi prochain, avec la possibilité de remplacer un joueur en cas de blessure jusqu’à J-1 avant le premier match des Bleus. On a encore un peu de marge.

21h12 : Ah voilà, Didier. Enfin. Est-ce que l’élégant Maxime Brigand va avoir le droit à la parole ? On se le demande et on craint que non. Snif.

21h08 : En plus d’être le premier joueur sous contrat avec le Stade rennais à être appelé pour un Mondial avec les Bleus, Steve Mandanda est le plus vieux à venir en EDF pour une grande compétition (37 ans et 7 mois). Fort.

21h04 : Il faudra se plaindre auprès de M. Deschamps si le top 1000 de demain est livré plus tard.

21h00 : En vrai, je suis curieux de connaître les arguments de DD au sujet de sa convocation. Premier degré.

0 – Jordan Veretout est le seul joueur de champ n'ayant pas disputé la moindre minute de jeu avec l'équipe de France en 2022 parmi les Bleus appelés pour ce Mondial. Surprise.

20h58 : On va croiser les doigts pour que Dembouz ne se blesse pas cette fois. Il reste le facteur X, celui qui rassemble le groupe. Un boute-en-train.

20h55 : Didier a fait un arrêt à la machine à café de TF1 ou quoi ?

20h52 : Olive l’éternel. Il va égaler le record de Titi Henry dans quel match à la Coupe du monde à votre avis ?

20h50 : Les débats dans ces prochaines heures s’annoncent encore une fois passionnants.

20h48 : Lui aussi, c’est une petite surprise. Ça donne quoi Konaté dans le Liverpool malade de cette saison les Scousers ?

20h45 : Eduardo Camavinga a 20 ans demain. Beau cadeau.

20h43 : Sur les plateaux télé, ça remet davantage en question la convocation de Camavinga plutôt que celle de Veretout, c’est fascinant.

20h40 : Ne bougez, pas la conférence de presse arrive bientôt. En attendant, balancez vos avis sur cette liste. Il manque peut-être un ou deux défenseur d’axe, non ?

20h38 : Tout simplement bluffant de connaître son texte par cœur comme ça. Il est fort.

20h36 : Je dois être un vieux con, comme d’hab, mais les réactions des joueurs à la liste filmées, ça me gêne trop souvent. En tout cas, Aurélien Tchouaméni est en duplex et DD le taquine. Le groupe vit bien.

20h34 : C’est ton heure mon grand.

20h32 : La question Qatar, la classique. « C’est Didier Deschamps le sélectionneur qui va vous répondre. On va participer, ça ne veut pas dire qu’on va cautionner. »

20h30 : La liste complète est à retrouver ci-dessus, les amis. Didier répond aux questions de Gilles Bouleau, mais ce n’est qu’une mise en bouche avant la conférence de presse qui va suivre dans quelques minutes en direct des locaux de la première chaîne.

20h27 : On a les vingt-cinq noms, sans Mike Maignan et avec Steve Mandanda. Et les trois sont finalement présents au milieu : Guendouzi, Veretout et Camavinga.

20h26 : C’EST L’HEURE !

20h25 : Très beau coup de TF1 d’avoir pu obtenir les réactions de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Bien joué.

20h24 : Oh le sujet sur la Coupe du monde au Qatar pour faire grimacer Didier.

20h22 : Vos pronostics pour la route du Rhum ? Tant qu’à faire.

20h21 : Le coup dur pour les compléments alimentaires, aïe, aïe. Voilà les grands perdants de cette liste.

20h19 : La vraie question, c’est combien de gigas fait la clé USB sur laquelle Didier copie-colle sa liste ?

20h17 : Ah la belle époque.

20h15 : Qu’est-ce que c’est long…

20h13 : Dire qu’Enzo Le Fée n’a même pas reçu de pré-convocation.

20h10 : Ça doit être trop exaltant de répondre à un micro en faisant son plein avec le pistolet. On doit se sentir fort.

20h09 : Revenons un peu sur la liste. A priori, peu de suspense au niveau des attaquants. En revanche, on peut avoir quelques interrogations en défense, où Raph Varane devrait être présent, tout comme Ibrahima Konaté, petite surprise. Et les gardiens à trois ou à quatre ? Hum.

20h07 : Si vous vous en moquez, vous pouvez toujours pronostiquer l’audience du JT de TF1 ce soir, hein.

20h05 : C’est le moment de balancer vos listes dans les commentaires. Amusons-nous.

20h03 : « Ce n’est pas la plus facile, en tout cas ». Ce sont les premiers mots de DD pour répondre à la question si cette liste était la plus difficile. On va encore se régaler.

20h01 : Ce petit sujet d’entrée pour aller demander l’avis de tous les Français. Ne dit-on pas qu’il y a 70 millions de sélectionneurs ?

20h00 : Name a more iconic duo.

19h59 : Le JT est lancé, allez !

19h58 : La vraie surprise sera sans doute l’absence de Jonathan Clauss. Gros coup dur pour le Marseillais. Pour un retour à un système à quatre défenseurs ?

19h57 : On devrait se diriger vers une liste de 25 ou 26, Didier a fini par céder à force de voir ses joueurs tomber comme des mouches. Un petit réservoir pour ne manquer de rien.

19h55 : Il va falloir se coltiner tout le journal de TF1, donc n’hésitez pas à tuer le temps avec moi. Des questions, des débats, des envies, je suis aussi là pour vous écouter.

19h53 : Plus sérieusement, c’est au milieu que ça semble chaud entre Veretout, Guendouzi et Camavinga. Autant dire que je vais tirer la tronche si le dernier cité n’y est pas. Même si selon les dernières informations du Parisien, l’ancien Rennais devrait en être… Suspense

19h52 : Il paraît que Karim Benzema et Kylian Mbappé seront de la partie. Top !

19h50 : SALUT LES OLIBRIUS, COMMENT ÇA VA ? Voilà, nous sommes à quelques minutes de l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Première petite bizarrerie : il commence à cailler et on a sorti l’écharpe quand c’est tout l’inverse en temps normal. On espère que le sélectionneur a prévu une petite doudoune sur la route pour ne pas attraper froid. Vous êtes prêts ?