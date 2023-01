Coupe du monde 2022 : On était place de la Concorde à Paris pour accueillir les Bleus après la finale face à l’Argentine

La place de la Concorde – au cœur de la capitale – est noire de monde, et les barrages formés par les forces de l’ordre ne laissent plus personne entrer dans le secteur, lorsque Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et tous les autres apparaissent au loin, au balcon du fameux hôtel de Crillon. Là où les champions de 1998 et 2000 sont passés. Là où David Trezeguet, en larmes, avait été réconforté par le peuple bleu après son tir au but envoyé sur la transversale de Gianluigi Buffon, en 2006, tandis que Zinédine Zidane réalisait sa dernière apparition en tant que joueur de l’équipe de France, au lendemain de sa panenka et de son coup de casque dans le thorax de Marco Materazzi. Et là où, en revanche, les héros de 2018 n’étaient finalement jamais passés, alors qu’une foule les attendait après leur déboulé express sur les Champs et leur moment de flex à l’Élysée. Sur les coups de 21h35 ce lundi, donc, alors que la tour Eiffel et la plus belle avenue du monde scintillent, tous les regards se braquent vers cette balustrade chargée d’histoire. Il faut dire que les finalistes malheureux de la veille étaient attendus une heure plus tôt (mais ça, on a l’habitude), et que certains de leurs fans sont restés plantés là toute la fin d’après-midi, maquillage tricolore sur les fossettes, pour avoir une chance de les saluer après un mois d’aventures qataries. Et ce, alors qu’on a entendu tout et son contraire dans la journée, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et le président de la FFF Noël Le Graët se contredisant par médias interposés au sujet de la tenue ou non de ce meet-up géant.

« On vous aime toujours »

Par chance, la météo a été clémente, et ni le froid ni la pluie ne se sont invités à la fête. Mais le rassemblement ne s’annonce pas des plus chaleureux pour autant – malgré l’iconique « Freed From Desire » qu’une personne fait cracher de son enceinte en traversant la place – et les barrières de sécurité maintenant la foule très loin du parvis de l’hôtel n’aident pas. « Tu crois qu’ils vont prendre un micro ? C’est pas un showcase, ils vont faire coucou et se barrer », souffle un jeune, qui a vraisemblablement vu juste : pour une quelconque prise de parole, il faudra repasser. Niveau interaction, Hugo Lloris et consorts proposent quelques clappings de temps en temps, avant de s’arrêter pour admirer les craquages de fumigènes et les feux d’artifice sauvages proposés par leurs supporters massés par dizaines de milliers, traduction d’un besoin de se regrouper après le traumatisme de la veille, ou de profiter une dernière fois de ce mois d’euphorie footballistique. Une concentration telle qu’une annonce est faite pour permettre aux malheureux coincés contre les barrières de respirer un chouïa.

Difficile d’identifier les joueurs vu d’en bas, mais Olivier Giroud – et surtout Kylian Mbappé – ont tout de même droit à leur ovation. Pendant ce temps-là au micro de TF1, Marcus Thuram – l’un des grands messieurs de la finale – lâche quelques mots bienvenus : « Franchement, c’est magnifique, ça fait chaud au cœur. Ce n’est que du bonheur. Oui, on a souhaité les voir à notre retour de Doha. Je pense que c’est le minimum des choses de venir les voir et de les remercier pour leur soutien. Malheureusement, on n’a pas pu gagner, mais ils sont fiers de nous et c’est le plus important. » Adrien Rabiot, lui, est ravi de « pouvoir venir communier » et de « pouvoir dire merci, même s’il n’y a pas la victoire finale ». « C’est beau. Pouvoir vibrer ensemble, c’est quelque chose d’unique. Là, on se rend compte de l’ampleur que ça a pris en France, on peut mesurer ce qui a été fait. C’est magnifique que les gens soient ici pour nous accueillir. Ce n’est pas l’été et on n’a pas gagné, mais tous ces gens sont là, ils nous attendent depuis plusieurs heures. C’est vraiment très gentil de leur part. On espère que dans quatre ans, ça se passera mieux. »

Une Marseillaise lancée aux premiers rangs emporte tout le monde avec elle, avant que Didier Deschamps offre une sobre salutation à l’assemblée. À l’arrière, les décibels peinent à grimper et un gamin certainement trop jeune pour avoir pu profiter de 2018 se plaint de ne voir personne l’accompagner sur les chants qu’il lance courageusement. Alors que sa sœur reste focalisée sur ses idoles : « On vous aime toujours, même si vous avez perdu ! », crie-t-elle avec amour. Rapidement, une fois que tous les joueurs ont plus ou moins passé une tête aux premières loges, tout le beau monde s’éclipse et une personne au mégaphone sonne la fin de la récré : « Il n’y a plus personne sur le balcon, vous devez quitter les lieux ! » Il est 22h03, certains s’agacent : « Trois heures qu’on attend ça », entend-on, tout ça pour apercevoir « des silhouettes, des ombres ». Il est vrai que la fête fut courte, et encore une fois pas à la hauteur de ce qu’elle devrait être. Mais l’important était bien là : des drapeaux, des sourires, de la vie. Avant de retrouver le grand frisson en 2024, ou 2026.