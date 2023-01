Coupe de France : Rennes fait le boulot à Bordeaux

Buts : Maja (45e+2) pour les Girondins // Bourigeaud (23e) et Doku (53e) pour le SRFC Expulsion : Bokele (60e) à Bordeaux

Il peut y avoir une vie sans Martin Terrier, au Stade rennais. Le club breton a en tout cas dû l’accepter cette semaine en perdant son meilleur buteur pour le reste de la saison. Les Girondins de Bordeaux, 2es de Ligue 2, ont pourtant beaucoup donné ce samedi soir pour asséner un deuxième coup de massue aux Rouge et Noir, mais ces derniers ont réussi à sortir du piège au Matmut Atlantique (1-2) pour continuer leur aventure en Coupe de France.

Bourigeaud tout en contrôle

Pour faire oublier la différence dans la hiérarchie, Bordeaux a décidé d’appuyer sur le champignon dès l’entame pour bousculer une équipe rennaise formée en 4-3-3 en l’absence de son leader d’attaque. La reprise de la poitrine de Josh Maja est passée à côté de la cage de Steve Mandanda, mais Bruno Genesio a eu de nouveaux maux de tête en perdant Xeka sur blessure dans le premier quart d’heure. Le remplaçant se nomme Lesley Ugochukwu et l’aspirine Benjamin Bourigeaud, celui-ci signant un contrôle splendide à la suite d’une ouverture d’Arthur Theate, avant de conclure du plat du pied face à Rafał Strączek (0-1, 23e). Le milieu offensif a tout juste le temps de dédicacer son but à son copain Terrier que les Girondins ont offert une réponse, avec Maja puis Alberth Elis, qui a tenté de lober Mandanda, décisif avec un peu de réussite sur le pétard suivant de Zuriko Davitashvili. Si les Bretons ont essayé de reprendre peu à peu le contrôle, Flavien Tait et Jérémy Doku prenant leur chance de loin, Bordeaux a converti la sienne à quelques secondes de la pause. Malcom Bokele a fait son numéro sur le côté droit, la défense rennaise a été incapable de se dégager, et Maja a profité d’une série de contres favorables pour envoyer le ballon sous Mandanda (1-1,45e+2). De quoi donner un peu d’énergie à un virage enflammé et permettre aux Bordelais de rentrer aux vestiaires avec une belle récompense.

À 10 contre 11, Bordeaux s’est accroché

Les visiteurs, eux, sont revenus sur la pelouse avec un côté gauche remanié, Adrien Truffert se présentant à la place de Birger Meling, en difficulté défensivement. Bingo pour Doku, très remuant et auteur de deux ou trois accélérations dévastatrices, avant d’enfiler le costume de buteur pour la première fois depuis un peu plus d’un an (c’était déjà en Coupe de France, à Nancy) en sautant sur un ballon contré dans la surface pour planter d’une frappe déviée par un défenseur bordelais (1-2, 53e). Moins inspirée qu’en première période, la bande a David Guion a pu remercier le suppléant de Gaëtan Poussin, suspendu, qui a détourné une tentative de Gouiri. Un peu moins Bokele, coupable d’un coup de genou involontaire, mais dangereux, dans le ventre de Tait, et donc expulsé (60e). Une supériorité numérique qui aurait pu être synonyme de gestion pour Rennes, mais les Girondins ont profité de quelques changements et d’un bon état d’esprit pour pousser leur adversaire dans ses retranchements dans la dernière demi-heure. Une grosse erreur de Theate aurait pu coûter cher aux Rouge et Noir, en délicatesse sans le ballon, alors que Gouiri a buté sur Strączek pour faire le break et qu’Arnaud Kalimuendo n’a pas trouvé le cadre. Au bout d’une fin de partie devenue tendue, Elis a eu la balle du 2-2 et du dernier frisson, sans non plus trop faire trembler Mandanda et les Rennais, en route pour les seizièmes de finale de la compétition.

Bordeaux (4-4-2) : Strączek – Bokele, Mwanga, Gregersen, Ekomié (Badji, 78e) – Pirringuel (Ignatenko, 63e), Fransérgio, Lacoux (Bakwa, 63e), Davitashvili (Nsimba, 74e) – Maja (Michelin, 63e), Elis. Entraîneur : David Guion.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Traoré, Omari, Theate, Meling (Truffert, 46e) – Xeka (Ugochukwu, 13e), Tait, Majer (Kalimuendo, 74e) – Bourigeaud, Gouiri, Doku (Sulemana, 74e). Entraîneur : Bruno Genesio.