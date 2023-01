Coupe de France : Le PSG et Mbappé déroulent contre Cassel

Pays de Cassel 0-7 PSG

Buts : Mbappé (29e, 35e, 41e, 56e, 78e), Neymar (33e) et Soler (64e)

Il ne fallait pas s’attendre à du suspense, ce lundi soir, entre les amateurs du Pays de Cassel (Régional 1) et le Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1 et champion de France en titre. La fête aura tout de même été belle dans un Bollaert à guichets fermés pour encourager le Petit Poucet, qui a résisté pendant une demi-heure avant de subir la loi du PSG (0-7) et de Kylian Mbappé, qui a signé un quintuplé. L’histoire sera différente dans quinze jours au Vélodrome, où Paris retrouvera Marseille en huitièmes de finale.

La manita de Mbappé

Sans Lionel Messi, laissé au repos, mais avec Neymar et Mbappé dans le onze de départ, Christophe Galtier avait décidé de ne pas procéder à un large turnover pour cette rencontre. Un rêve pour les amateurs de Cassel, qui auront été bluffants pendant près de trente minutes, muselant des Parisiens au petit trot et s’appliquant à ressortir de leur camp proprement. Le club nordiste a comblé son public, heureux de voir Carlos Soler multiplier les erreurs techniques, Neymar prendre sa biscotte pour une faute bête sur Clément Boudjema, et Mbappé ne pas bénéficier d’un penalty après un accrochage avec Dimitri Santrain. Héroïques, les Casselois ont fini par craquer et lâcher prise. Le PSG a trouvé la clé et a marqué quatre fois en douze minutes. Il a fallu un peu de réussite à Mbappé pour ouvrir le score d’une frappe déviée par Alexis Zmijak (1-0, 29e) , avant que la différence de niveau ne fasse le reste. Le Français s’est amusé avec un double une-deux avec Neymar, qui a glissé le ballon sous Romain Samson après un numéro dans la surface (2-0, 33e). Tout est allé trop vite pour Cassel, qui a vu le Brésilien manquer une énorme occasion de doublé, puis Mbappé faire parler son efficacité avec un lob parfait (3-0, 35e) et un petit piqué après une offrande de Vitinha (4-0, 41e). On avait alors jamais vu une équipe aussi fière de rentrer aux vestiaires avec quatre buts dans le cornet, ce qui renvoie à l’essence de la Coupe de France.

Les belles images n’ont pas aidé les pensionnaires de R1 à résister aussi longtemps qu’en première période après l’entracte. Il a été encore plus difficile de conserver le cuir plus de quelques secondes, la faute à la fatigue et à la supériorité logique du PSG. Si Nicolas Brunel a empêché Vitinha de planter la cinquième banderille, Samson a raté sa sortie sur une ouverture de Neymar, laissant Mbappé marquer dans la cage vide (5-0, 56e). Pas de quoi stopper l’ambiance champêtre en tribunes ni la détermination parisienne à enfiler les buts comme des perles, puisque Soler a enfin réussi quelque chose : une talonnade à la conclusion d’un beau mouvement et d’un service de Neymar, qui avait éliminé le portier casselois (6-0, 64). Dans la foulée, Galtier a lancé les jeunes Bitshiabu et Gharbi, qui a remplacé Hugo Ekitike, trop discret, annonçant un peu de gestion, mais sûrement pas la fin de la gourmandise de Mbappé, à la réception d’un bon centre de Soler pour s’offrir un quintuplé sous les yeux de Zmijak, ultra du PSG et habitué d’Auteuil (7-0, 78e). Cassel a dû se contenter d’autres petits plaisirs, à l’image de Kevin Rudent, auteur du seul tir des Flamands, puis d’un triple sauvetage pour priver les Parisiens du 8-0. Des souvenirs plein la tête pour les Flamands et une formalité pour le PSG, en attendant le mois de février comme un révélateur.

Pays de Cassel (4-3-3) : Samson – Santrain (Delcourt, 67e), Thoor, Zmijak, Rapaille – Leclerc, Boudjema, Brunel – C. Bogdanski (Djelema, 67e), Leganase (Rudent, 55e), Sané (Itoua, 55e). Entraîneur : Samuel Goethals.