Christopher Nkunku-Randal Kolo Muani : Destins croisés

Les images avaient laissé planer le doute – comme à chaque fois qu’un joueur doit mettre un terme prématurément à sa séance – à quelques heures du grand départ pour le Qatar. Touché après un contact malheureux avec Eduardo Camavinga, Nkunku est sorti en boîtant sous l’œil préoccupé de Didier Deschamps, mardi soir. Malheureusement, le verdict fut sans appel : le feu follet du RB Leipzig souffre d’une entorse au genou gauche et doit renoncer à ce qui s’annonçait comme une forme d’aboutissement après deux saisons folles outre-Rhin. Le meilleur joueur de Bundesliga 2021-2022 devra donc patienter avant de découvrir la Coupe du monde.

Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement ? @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Équipe de France (@equipedefrance) November 15, 2022

Tout va très vite dans le foot

Une joie finalement destinée à un autre néophyte en la matière. Après avoir découvert la sélection en septembre, Randal Kolo Muani a été choisi par Didier Deschamps pour compléter la liste des 26 Bleus et rejoindra le groupe directement sur place, jeudi. « Être appelé chez les Bleus n’est pas une fin en soi, le plus dur c’est d’y rester. C’est une étape, je dois travailler dur pour être rappelé. Je vais essayer de prendre du plaisir et de me donner à fond pour ne rien regretter », récitait-il en septembre dernier auprès de La Chaîne L’Équipe après sa première apparition dans le groupe. Avant d’assurer croire en ses chances pour la Coupe du monde. Bien lui en a pris, puisqu’une nouvelle fois, les absences lui ont permis d’en être.

Cette réalité ne doit pas occulter les excellentes prestations d’un joueur qui aura découvert la Bundesliga, la Ligue des champions, les Bleus et donc la Coupe du monde en seulement quelques mois. « Dans le foot, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l’autre. Il faut être prêt pour le meilleur comme le pire, et je pense l’être, assurait-il le mois dernier au Parisien. Au fil des ans, j’ai accéléré mon rythme de travail. Je me suis mis dans la peau d’un vrai professionnel, et ça me réussit plutôt bien, même si plus jeune, on disait que j’étais un peu nonchalant. » Mission réussie à en juger par l’aisance avec laquelle le bonhomme a franchi un à un les paliers qui se sont présentés à lui depuis l’été dernier, et plus généralement depuis son retour à Nantes en 2020, après un prêt d’une saison à Boulogne-sur-Mer. Qui plus est, en n’ayant pas mis les pieds dans un quelconque centre de formation avant ses 17 ans.

Des Bleus et des bosses

À l’image de Raymond Domenech en 2006 avec la double fracture tibia-péroné de Djibril Cissé, Didier Deschamps perd lui aussi un élément important à quelques jours de l’entrée en lice des tenants du titre. Un nouveau forfait qui vient s’ajouter à ceux de Paul Pogba, N’Golo Kanté ou plus récemment Presnel Kimpembe. Certes, Nkunku ne partait pas forcément dans la peau d’un titulaire indiscutable, mais sa grande forme récente laissait présager un rôle de premier plan dans l’équation pensée par le sélectionneur. Très attaché à son quota de joueurs venus de Bundesliga, DD a donc fait appel à un profil pas si éloigné avec Kolo Muani, capable aussi bien de marquer (cinq pions en Buli cette saison) que de faire marquer (huit passes, meilleur passeur du championnat).

Auteur de deux très courtes entrées face à l’Autriche, puis au Danemark en septembre, RKM s’apprête à réaliser un rêve de gosse. « Je voulais jouer en équipe de France, un jour pour un grand club, passer à la télé, disait-il encore au Parisien. J’ai sûrement eu un peu de chance et honnêtement, je ne pensais pas que ça arriverait. Je m’étais mis en tête que je serais en équipe de France en 2023. C’était mon petit secret à moi. » Et pas besoin de si bien le garder, finalement.