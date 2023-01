Ça se passe comme ça chez le HAC

Leader de Ligue 2 totalement décomplexé, Le Havre s’est encore illustré de fort belle manière lors de l’affiche de cette seizième journée du championnat. Vainqueurs de leur dauphin bordelais (1-0) et désormais bénéficiaires d'une avance de sept points sur la troisième place, les Hacmen confirment une fois de plus leur solidité défensive et ne peuvent plus cacher leurs ambitions de montée directe.

Depuis sa zone technique, Luka Elsner était resté calme tout le match pour analyser point par point le comportement de son équipe dans ce choc au sommet face aux Girondins de Bordeaux. Mais au coup de sifflet final, le technicien du Havre Athletic Club n’avait plus vraiment la tête à penser. « Le foot, c’est 90% de douleur pour 10% de plaisir, évoquait l’intéressé dans nos colonnes il y a deux ans. C’est ça la réalité, mais on connaît les règles quand on se lance dans ce milieu. En revanche, les 10% de plaisir valent toutes les douleurs. (…) Voir tes joueurs progresser, faire un bon match, constater que ton équipe grandit, qu’elle évolue… Et ça, c’est plus fort qu’un trophée, que trois points. » Toujours est-il que ces fameux trois points acquis contre Bordeaux au terme d’un match globalement maîtrisé valent leur lot de satisfaction, comme en a témoigné l’explosion de joie du coach et celle de tout son banc. Malgré tout, avec sept unités d’avance sur la troisième place après seize journées, les dirigeants havrais ne veulent toujours pas entendre parler d’objectif de montée en Ligue 1. Mais cela est-il bien sérieux ?

Le trou normand

Il suffit d’empiler les faits pour se rendre compte que la première partie de saison 2022-2023 des Hacmen, pourtant susceptible d’être mise à mal avec cette trêve d’un mois en plein hiver européen, n’est pas celle d’une équipe prête à terminer dans le ventre mou de Ligue 2. Depuis le 30 juillet dernier et l’ouverture du championnat contre le GF38 (0-0), le HAC n’a jamais encaissé plus d’un but par match et n’a plus perdu depuis la deuxième journée sur la pelouse de Valenciennes. 1-0, donc. Depuis, les Normands ont atomisé l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard (0-6), remporté le derby normand face à Caen (2-1), évité le piège annécien (2-0) et vaincu les trois équipes reléguées en Ligue 2 la saison passée, à savoir les Verts, Metz (2-0) et… Bordeaux. Et l’épidémie de grippe dans tout ça ? Un détail sans importance. Même si la phase aller n’est pas encore terminée, cette première partie de saison incite obligatoirement à l’optimisme à Océane, l’enceinte du club depuis 2012 et qui n’a donc jamais connu le club doyen dans l’élite. Une bonne fois pour toutes, cette anomalie doit prendre fin.

Lekhal : « C’était énorme, incroyable ! »

Toujours invaincu à domicile cette saison, Le Havre a pu bénéficier d’un avantage non négligeable contre Bordeaux : un stade à guichets fermés. De quoi réjouir les joueurs, premiers concernés par le fait de jouer devant 25 178 spectateurs. « C’est un gros choc, le stade est plein et c’est un plaisir pour nous, résumait Yann Kitala avant la victoire du soir. Comme le coach nous l’avait dit en début de saison, l’objectif est d’avoir de bonnes performances et de remplir le stade. Aujourd’hui, on l’a fait. » De son côté, le jeune buteur Amir Richardson parlait de cette ambiance avec émotion à la mi-temps : « C’est une des premières fois que je vois ça, on est super contents ! » Dans les faits, Le Havre aurait même pu (dû ?) remporter cette rencontre plus largement sans le manque de réussite de Quentin Cornette et son expulsion dix minutes plus tard. Au lieu de cela, Le Havre a dû attendre pour gagner dans la douleur. « Cette solidarité, c’est ce qui fait notre force depuis le début de saison, analysait le capitaine Victor Lekhal au micro de beIN Sports. C’était difficile en fin de match, mais nous avons su tenir, cela représente bien nos valeurs. Et ce public… C’était énorme, incroyable ! On espère que ce sera comme ça à tous les matchs ! » Après tout, ne faut-il pas souffrir pour être beau ?