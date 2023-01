Belgique : Des tensions ? Quelles tensions ?

Ça n’aura échappé à personne. Depuis juin dernier et le début de la Ligue des nations, le bateau des Diables navigue par vents contraires, jusqu’à tanguer dangereusement. À Doha, ce mardi 29 novembre, il vient de complètement sombrer, noyant avec lui les derniers rares espoirs de sa génération dorée. Depuis le début de ce Mondial, les impuissants soldats de Roberto Martínez n’ont trouvé qu’une seule chose à faire pour revenir sur leurs deux maigres prestations : se tirer les uns sur les autres, puis faire mine de rien. Un grand micmac qui peut se résumer en un dicton : « Le ridicule ne tue pas. »

Courtois : « On s’est dit les choses droit dans les yeux »

Pas dans les plannings dantesques du media day ce mardi matin, Eden Hazard et Thibaut Courtois ont remplacé Theate et Carrasco pour faire face aux journalistes et aux rumeurs de tensions dans le groupe. « Avec tout ce qui se dit ces derniers temps, ce n’était pas à Arthur et Yannick de venir devant vous aujourd’hui. Après la grosse réunion que nous avons eue hier soir à l’hôtel, on s’est dit qu’il valait mieux que ce soit deux cadres qui se présentent en conférence. » Remonté, le capitaine des Diables est revenu sur les polémiques qui envenimeraient le vestiaire belge. Si le journal L’Équipe évoque bien dans ses colonnes du jour cette fameuse discussion entre tous les joueurs lundi soir, le quotidien pointe surtout du doigt une rupture entre certains cadors comme lui et De Bruyne. « Tout va bien avec Kevin, j’ai parlé avec lui, et il croit en nos chances de victoire », enterre Hazard, avant de démentir l’altercation entre les deux stars du groupe et Vertonghen à l’entraînement, aussi livrée par les précisions du quotidien français : « Je n’oserais pas me battre avec Jan, il est plus grand que moi.(Rires.)En revanche, plus sérieusement, on s’est dit ce qu’il y avait à dire. Et il le sait, il est moins rapide qu’avant. »De son côté, le portier du Real Madrid a fait savoir que toutes les embrouilles qui se racontent « ne sont que des mensonges », et que s’il n’y avait que deux choses à retenir de cette tristement célèbre réunion de Doha, c’est que« tout le monde s’est dit les choses droit dans les yeux » et qu’il fallait « tout donner pour notre dernier match ». À les entendre, tout va pour le mieux. Avant de laisser la place à son coéquipier de la Casa Blanca, Eden Hazard y est même allé de son « nous sommes tous soudés malgré les bêtises que certains racontent » .

Hazard : « On va voir onze guerriers face à la Croatie »

Mais les deux tauliers du groupe ont beau démentir tous les différends et user de leur expérience face au micro pour mettre un terme à cette mauvaise spirale de rumeurs, il n’en reste pas moins que les signes restent toujours inquiétants. Et le premier a en avoir parlé, c’est le commandant du navire.« Oui, il y a des tensions dans le groupe, avait reconnu Roberto Martínez dans un entretien accordé à la RTBF plus tôt dans la semaine. Mais les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps, c’est comme dans une famille. Si vous n’avez pas de tension ou de désaccord dans une famille, c’est parce que vous n’avez pas d’émotions. » « On traverse un moment compliqué », a d’ailleurs lancé Eden Hazard ce mardi midi, dans une des deux seules réponses qui semblent avoir esquivé toutes les barrières de la langue de bois d’ailleurs. L’ancien Lillois s’est aussi montré transparent au moment de revenir sur la défaite face au Maroc (0-2) : « On s’est effondrés, et je ne saurais même pas l’expliquer. C’est même un peu incompréhensible parce qu’on a des joueurs d’expérience et de talent. Je pense que c’est la peur, et le fait qu’on a tous baissé les bras après l’ouverture du score. » Mais alors comment en sont-ils arrivés là ? Si tout ce vacarme ressemble à la fin de l’aventure de cette génération dorée, tous indiquent que ce n’est qu’un passage. « On va vite passer à autre chose. Parler c’est bien, agir c’est mieux », a balancé l’homme aux mains gantées. « Vu ce qu’il s’est dit hier, on va voir onze guerriers face à la Croatie. Même pas onze, 23 ! », a confirmé Hazard. « N’écoutez rien, il reste encore un match », a posté Amadou Onana sur son compte Instagram ce matin… Rien ne semble coller avec ce cruel manque d’envie une fois les Belges sur la pelouse, les dernières piques envoyées par De Bruyne et la « défense vieillissante » face caméra il y a quelques jours, ou encore avec les précisions de L’Équipe assurant que plusieurs joueurs ne s’adresseraient même plus la parole comme De Bruyne et Courtois – pour des raisons privées, conjugales disons – ou Eden Hazard et Leandro Trossard. Le prochain acte de cette grossière pièce de théâtre se tiendra jeudi soir, à l’issue du match décisif face à la Croatie.