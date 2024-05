« Le foot finira par réapparaître en Nouvelle-Calédonie, c’est sûr »

Tout simplement, face à cette situation extrêmement tendue en Nouvelle-Calédonie, comment vas-tu ?

On a connu le Covid en France, d’une certaine manière, ça se rapproche un peu de ça avec, ici, les violences en plus. Nous sommes confinés. J’ai la chance d’habiter dans les quartiers sud de Nouméa plutôt épargnés. Mais c’est très anxiogène. Mes enfants ne vont plus à l’école, tout est fermé. On est dans le doute, on ne sait rien ou presque. Le haut-commissaire (Louis Le Franc, équivalent du préfet en métropole, NDLR) a pris quelques fois la parole, mais sur les réseaux sociaux, il y a plein de désinformation. J’ai dit aux enfants de couper. Je ne suis ici que depuis 18 mois, je ne connais pas encore toute la situation calédonienne, mais j’ai créé quelques liens avec des personnes qui peuvent m’informer. Cette situation n’est facile à vivre pour personne. On sort juste pour tenter de se ravitailler. Ma femme travaille à l’hôpital, au Médipole de Koutio (à 15 km du centre de Nouméa), mais elle n’a pas pu partir, car c’était trop dangereux, toutes les routes étaient bloquées. Hier, elle a réussi à prendre une navette mise en place par les douanes pour l’amener à l’hôpital et prendre la relève de ses collègues qui ont fait cinq jours de suite.

Les images diffusées attestent d’une forte violence…

Pendant deux, trois jours, ils (les émeutiers) ont fait ce qu’ils voulaient. Il n’y avait pas assez de police ou de gendarmerie, la ville était à eux. Aujourd’hui, il y a des barrages partout dans Nouméa, y compris par les habitants pour se protéger. On a mis ce qu’on pouvait pour empêcher les accès à nos rues. C’est comme si on était dans une zone occupée. Des gens montent la garde la nuit pour protéger leurs maisons. C’est explosif. Il y a des incendies de partout autour de nous. Tout le monde est sur le qui-vive. On espère surtout que ça s’arrêtera vite. Des amis de mes enfants ont été chassés de leur maison qui ensuite a été brûlée. Nous avons passé deux nuits chez des amis un peu plus cachés, car nos fenêtres sont proches de la route, on ne voulait pas prendre de risques. Des cocktails molotov étaient balancés.

C’est terrible. Tout ce qui est français, les administrations, les enseignes sont attaqués. Ils veulent casser du blanc. Johann Sidaner

Tout ceci vous est tombé sur la tête d’un coup ?

On sait que la Nouvelle-Calédonie est une poudrière. Ce texte de loi (pour le dégel du corps électoral, adopté à l’Assemblée nationale) et quelques personnes au gouvernement ont fait monter le truc. Moi, je suis apolitique. Déjà, le 8 mai, il y a eu un défilé dans les rues de la ville avec une foule immense. Je voyais des drapeaux kanaks sur je ne sais combien de kilomètres. Et j’entendais, depuis ma fenêtre, des leaders (indépendantistes) dire « on est chez nous », « on ne laissera pas ça passer », « on prendra les armes ». Les militaires étaient là pour encadrer, j’ai dit à mes enfants : « Vu comment le pays est militarisé, je ne pense pas que ça puisse déborder. » Oh putain, je ne m’attendais pas à ce que ça prenne de telles proportions. Les gens aussi ne s’attendaient pas à des jeunes aussi violents. C’est terrible. Tout ce qui est français, les administrations, les enseignes sont attaqués. Ils veulent casser du blanc.

On a le sentiment de scènes de guerre civile…

La population m’a expliqué que c’était pire que les événements de 1984 (conflit meurtrier entre indépendantistes et loyalistes, jusqu’en 1988). Beaucoup de Kanaks sont contre toute cette violence, ils sont désolés. Les autorités ont dit qu’entre 4000 et 5000 émeutiers sont descendus à Nouméa. C’est fou. D’après les militaires avec qui j’ai pu discuter, ils expliquent qu’ils sont hypercoordonnés, ça a été réfléchi. Ils sont hypermobiles avec des milices, ils n’ont peur de rien. Certains veulent mourir en martyrs.

Et le football, où est-il au milieu de ce chaos ?

J’y pense encore parce que c’est mon métier, mais il est relégué plus qu’au deuxième plan, et c’est compréhensible. Le championnat a été totalement stoppé. Personne n’a la tête à s’amuser et à jouer au foot. Les conditions ne sont pas réunies. Je ne sais pas du tout comment va se profiler la suite.

La société calédonienne n’a pas été aussi fracturée depuis 40 ans. Comment s’en relever ?

C’est encore trop frais pour analyser ça. Mais il y a des choses pourtant très bien faites ici à travers le sport. Avec ce qu’il se passe, comme pour l’économie, je pense que l’on va perdre beaucoup de temps, il faudra un moment pour reconstruire.

Je ne me vois pas laisser tomber cette sélection, je ne veux pas renoncer à ce projet. Après, je ne suis pas un kamikaze, on va attendre que ça se calme. Johann Sidaner

Tu es arrivé à l’automne 2022 sur le Caillou, dans l’idée de poursuivre le développement du football sur ce territoire. En fin d’année dernière, vous avez remporté les Jeux du Pacifique. Il y a un vrai challenge pour toi là-bas.

Ce territoire a un super potentiel pour le football. Je ne me vois pas laisser tomber cette sélection, je ne veux pas renoncer à ce projet. Après, je ne suis pas un kamikaze, on va attendre que ça se calme. Mais ce qui est sûr, c’est que c’est passionnant d’être au contact des footballeurs mélanésiens, ces Kanaks qui ont des qualités incroyables. Dans moins d’un mois, le 15 juin, on est censé jouer face à la Nouvelle-Zélande à la Coupe d’Océanie des nations, l’équivalent de l’Euro pour cette zone. C’est organisé au Vanuatu où on a quinze jours de compétition prévus.

La préparation est-elle déjà tronquée ?

Normalement, je dois annoncer la liste des joueurs le 20 mai. Mais ça me paraît compliqué. Les avions ne décollent toujours pas, et sportivement, la dynamique est cassée. On sortait des Jeux du Pacifique, où on est allés là où on voulait avec ce titre. C’était une incroyable aventure. Là, nous sommes à mi-championnat, donc les gars sont en pleine forme, et en plus, on doit normalement récupérer quelques garçons qui jouent en métropole en R1, N3, N2, voire en Ligue 2 à Grenoble (Jekob Jeno). On les a présélectionnés, ils ont leur billet d’avion pour arriver en Calédonie, ils sont dans les starting-blocks. Mais ils attendent. L’incertitude est là.

Que représente le football en Nouvelle-Calédonie, un sport où on retrouve très majoritairement la population kanake ?

Le foot n’est pas un élément vital de la société comme les médecins ou autre, mais les jeunes kanaks qui sont de bons footballeurs chez nous aiment ce sport. Et ils retrouveront les terrains. Ce ne sont pas eux qui ont un peu perdu la tête ces derniers jours. Et puis cette population est très résiliente, elle s’adapte constamment.

Parle-t-on politique dans les vestiaires du pays ?

Non. En revanche, tu ressens vite que nos joueurs aiment profondément leur terre, leurs vieux leur transmettent cet amour-là. Ceux que je côtoie, qui jouent à ce niveau, sont intelligents, ce sont des garçons qui ont étudié. Dans certains endroits plus reculés, c’est parfois un peu plus compliqué, mais généralement ça se passe bien. Ils sont un peu sur la retenue au départ, mais dès le premier entraînement avec eux, quand tu leur montres que tu es comme eux et que tu n’es pas là pour profiter d’eux, ça se passe bien. J’ai été très bien accueilli en Nouvelle-Calédonie, mais tu sais qu’il ne faut pas faire d’erreur. Il faut respecter le pays.

On imagine l’émotion lorsque tu retrouveras enfin tes joueurs après ces émeutes…

C’est évident. Nous attendons que tout cela s’apaise. Après, le foot finira par réapparaître en Nouvelle-Calédonie, c’est sûr.