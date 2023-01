Arsenal réussit son test contre United et rêve de titre

Dans un choc au sommet de la Premier League, Arsenal est venu à bout de Manchester United (3-2) dans un Emirates Stadium incandescent. Auteur d'un doublé, dont le but de la victoire dans les dernières minutes, Eddie Nketiah restera le héros d'une soirée qui pourrait compter dans la course au titre.

Buts : Nketiah (24e et 90e) et Saka (53e) pour les Gunners // Rashford (17e) et Martínez (59e) pour les Red Devils

Comment aborder un choc au sommet contre un ennemi historique, seule équipe à vous avoir fait chuter dans votre Royaume cette saison et alors que les concurrents sont revenus dans votre rétroviseur ? C’est l’équation que devait résoudre l’Arsenal de Mikel Arteta, ce dimanche après-midi, dans un Emirates Stadium qui se prend à rêver de titre. Au terme d’une rencontre pleine offerte par les deux équipes, les Londoniens sont parvenus à faire tomber Manchester United avec brio, grâce notamment à un doublé d’Eddie Nketiah (3-2). Le rêve est plus que jamais permis.

De l’intensité à tous les niveaux

Vingt-quatre heures après un Liverpool-Chelsea bien décevant, Gunners et Red Devils se jettent dans un duel passionnant. Dès les premiers instants, les Londoniens prennent leur visiteurs à la gorge, imposant une grande intensité. Un étau dont United parvient à se défaire peu à peu, avant de voir un Marcus Rashford en grande confiance allumer la première mèche après un exploit personnel (0-1, 17e). Mis sous pression par la victoire de Manchester City, Arsenal ne panique pas et continue d’attaquer : sur un centre millimétré de Xhaka, Nketiah redonne vie à l’Emirates de la tête à bout portant (1-1, 24e). Une parade de Ramsdale pour détourner la tentative lointaine de McTominay maintient Arsenal à hauteur, dans un affrontement où les occasions franches se font plus rares que les duels en haute altitude.

Nketiah, ce héros

Après un petit quart d’heure pour récupérer son souffle, Arsenal garde sa main mise sur la salle des machines, dans le sillage d’un trio impérial qui domine le cœur du jeu. Et prend pour la première fois l’avantage sur une frappe limpide de Saka depuis l’angle de la surface (2-1, 53e). Un but qui sonne paradoxalement le réveil des Diables rouges, mais Ramsdale veille face aux exploits de Rashord (55e), pour finalement se trouer sur corner, laissant l’occasion à Martínez d’égaliser de la tête pour son premier but en Angleterre (2-2, 59e). Six minutes difficiles, et le leader reprend le contrôle des opérations et son forcing, mais la frappe légèrement déviée de Saka heurte la base du poteau (70e).

La fin de match est totalement à l’avantage des Gunners. De Gea réalise l’exploit devant Nketiah (84e), qui obtient finalement gain de cause dans les derniers instants pour faire chavirer tout le nord de Londres (3-2, 90e). Le test est réussi avec brio pour la bande d’Arteta, alors qu’une autre équipe de Manchester sera en visite dans la capitale d’ici quelques semaines.

Arsenal (4-3-3) : Ramsdale – White (Tomiyasu, 46e), Saliba, Gabriel, Zinchenko – Ødegaard (Holding, 90e+3), Partey, Xhaka – Saka, Nketiah, Martinelli (Trossard, 82e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea – Wan-Bissaka, Varane (Garnacho, 90e+2), Martínez, Shaw – Eriksen, McTominay – Antony (Fred, 71e), B. Fernandes, Rashford – Weghorst. Entraîneur : Erik ten Hag.