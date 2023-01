Arsenal-Manchester United : Géants réveillés, duel revigoré

Convalescents il n'y a pas si longtemps, Arsenal et Manchester United ont vécu un gros déclassement, qui les a notamment privés de Ligue des champions cette saison. Ça, c'était avant de se refaire la cerise de manière spectaculaire : au moment de croiser le fer ce dimanche, les deux équipes les plus en forme du pays sont prêtes à récolter leurs fruits.

Décembre 2017. Arsenal, quatrième, accueille Manchester United, deuxième. Guidé par Jesse Lingard et Paul Pogba, MU fait la loi à l’Emirates (1-3), pour confirmer sa place de dauphin et repousser l’AFC à sept points. Depuis, Gunners et Red Devils ne s’étaient plus affrontés en étant tous les deux classés dans le top 4. Jusqu’à ce dimanche. Les courbes ont fluctué, se sont momentanément croisées, avant de véritablement se rapprocher. Cette fois, le chasseur est mancunien, et le chassé londonien. Mais, plus important, chacun est armé pour légitimement espérer ramener de quoi se sustenter. Dès cette année.

Emirates, ton univers impitoyable

Leader intraitable avec cinq points d’avance sur Manchester City (et un match en moins), Arsenal est sorti renforcé d’une séquence à haut risque, marquée par un déplacement à Brighton, la réception de Newcastle et un bouillant derby contre Tottenham. Malgré l’absence redoutée de Gabriel Jesus, les hommes de Mikel Arteta ont fait forte impression en prenant sept points sur neuf, dans le sillage d’un Martin Ødegaard taille patron (quatre buts et trois passes dé sur les cinq dernières journées). Dimanche, ils pourront encore une fois s’appuyer sur leur forteresse de l’Emirates, où ils restent sur dix victoires et un nul en Premier League. Il faut remonter au 9 avril 2022 pour trouver trace du dernier revers des Gunners en championnat dans leur antre.

« Tactiquement, on dirait qu’Arteta est prêt pour tout, louait Alan Shearer. Dimanche, il a certainement été plus malin qu’Antonio Conte avec son plan de jeu, surtout en première période, quand Arsenal semblait avoir un homme en plus dans chaque zone du terrain. » L’entraîneur des Spurs s’est incliné avec fair-play : « Ils ont un bon équilibre et ils frappent quand il le faut. En seconde période, ils ont beaucoup souffert et ont montré leur résilience. Quand une équipe peut faire cela, cela signifie qu’elle est prête à se battre pour un titre. » En pole pour attraper une timbale qui le fuit depuis 2004, Arsenal n’a été mené que trois fois cette saison : 8 minutes contre Fulham, 26 minutes face à West Ham et… 49 minutes sur la pelouse de Manchester United. Arteta avait alors pointé le « manque de discipline » et de létalité de ses hommes. Des carences sanctionnées par une défaite 3-1, leur seul revers jusqu’à présent, tiens, tiens.

Red Devils Redemption

Lanterne rouge de Premier League à la mi-août, Manchester United n’a plus grand-chose à voir avec l’équipe apathique alors humiliée à Brentford. Bien installé dans le top 4, MU peut ambitionner de renouer avec la Ligue des champions dès le mois de septembre. Voire d’aller chercher un peu plus haut… « Quand vous regardez leurs derniers matchs, le nombre de victoires et les écarts, je pense qu’ils peuvent être dans la course au titre », lâchait Patrick Vieira mardi. Intraitable défensivement depuis la reprise, United a préservé sa cage contre Nottingham Forest, Wolverhampton et Bournemouth, avant de mettre sous cloche la meilleure attaque du championnat dans le derby, en limitant la bande d’Erling Haaland à cinq tirs sur 90 minutes. Si les Red Devils ont été freinés mercredi sur le terrain de Crystal Palace, ils n’ont cédé que sur un coup franc stratosphérique de Michael Olise dans le temps additionnel.

Boosté par ses quatre victoires en cinq journées depuis la reprise, United compte 39 points à mi-saison. Ce n’est que la troisième fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson que le club atteint ce total. Toujours en course dans quatre compétitions, les Mancuniens ont surtout relevé la tête face au reste du Big Five : ils comptent dix points en cinq confrontations avec City, Liverpool, Chelsea et Arsenal cette saison. Déjà mieux que sur l’ensemble des deux exercices précédents (cinq points en huit matchs en 2021-2022, huit en 2020-2021). « On ressemble à une équipe maintenant, se félicitait Bruno Fernandes au micro de BT Sport. Il y a quelque temps, parfois, chacun d’entre nous ne se concentrait que sur lui-même. Maintenant, on peut voir une équipe où on travaille durement les uns pour les autres. » Il faudra le faire encore davantage avec la suspension de l’indispensable Casemiro. « Nous pouvons réaliser quelque chose cette saison, j’en suis convaincu, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que Manchester United retrouve sa place », tempère Erik ten Hag. Là-dessus, Arsenal a encore un peu d’avance. Pour l’instant.