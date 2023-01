Argentine-Croatie, retrouvailles pour l’histoire

Quatre ans et demi après un match de poules en Coupe du monde, l'Argentine et la Croatie se retrouvent dans la même compétition. Sauf que cette fois, l'enjeu est bien plus important : une place en finale, avec un rêve absolu et possible de trophée ultime.

C’était le jeudi 21 juin 2018, et bon nombre de joueurs présents actuellement au Qatar étaient déjà de la partie. Mal en point, l’Argentine se faisait écraser par une Croatie époustouflante marquant trois fois en deuxième mi-temps (buts d’Ante Rebić, de Luka Modrić et d’Ivan Rakitić). Mais si certaines choses n’ont pas changé, comme le goût du sacrifice ou le comportement de guerrier des Vatreni, le contexte n’était pas le même qu’actuellement. Car il s’agissait à l’époque d’un deuxième match de poules de Coupe du monde, celui du groupe D, et l’Albiceleste – qui était, finalement, parvenue à se qualifier pour le tour suivant – n’affichait pas la même gueule malgré sa dépendance constante à Lionel Messi.

C’est un tout autre rendez-vous, bien différent, qui se présente entre les deux mêmes nations en ce mardi 13 décembre 2022. Avec, au bout de deux heures certainement tendues (voire davantage, connaissant l’appétence d’un des camps pour les prolongations), une place en finale du Mondial et un rêve toujours vivant dans la quête du trophée absolu. C’est également un duel indirect entre deux Ballons d’or et monstres du football contemporain, à savoir Messi et Modrić. C’est enfin une opposition de style, entre un pays combattant en priorité avec l’honneur et la sueur et un autre qui doit endosser le costume de favori en raison du talent de ses hommes figurant sur le papier.

Ne pas abandonner, jamais

« Nous savons qu’il y aura des moments pendant lesquels nous allons souffrir, nous devons être prêts et avoir suffisamment de personnalité pour surmonter ces instants », a déjà prévenu Nicolás Tagliafico en conférence de presse, pendant que son sélectionneur Lionel Scaloni assurait avoir « analysé la Croatie, pour trouver où l’attaquer et la mettre en difficulté ». Il faudra en effet de la réflexion et de la précision à l’Argentine pour faire tomber cette Croatie rarement vainqueur sur 90 minutes, mais jamais vaincue : plus que coriaces, les Vatreni n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq matchs dans le tournoi (contre le Canada) au milieu de quatre nuls (dont deux lors des matchs couperets, « gagnés » aux tirs au but) et n’ont mené au score que 46 minutes. Leurs nerfs et leur refus de la défaite observés aux instants décisifs, combinés à une science tactique intéressante, ont fait le reste. Sans oublier les exploits de Dominik Livaković, dernier rempart symbolique de cette équipe au cœur immense, et les qualités intrinsèques de l’entrejeu.

3 – La Croatie va disputer la 3e demi-finale de Coupe du monde de son histoire, après 1998 et 2018. Depuis sa 1re apparition dans le tournoi en 1998, seule l’Allemagne (4) a été plus souvent dans le dernier carré (France actuellement à 3). Résilience. #CROBRA pic.twitter.com/H8LONdfzd0 — OptaJean (@OptaJean) December 9, 2022

« Je crois que beaucoup de personnes, même ceux qui ne jouent pas au foot au niveau professionnel, peuvent réussir un penalty. La différence se fait sur la force mentale et il y a une grosse pression, mais ça aide aussi quand ton gardien est de classe mondiale », a ainsi noté Bruno Petković, toujours face aux médias. Devant qui Josip Juranović s’est également arrêté : « Mateo Kovačić, Luka Modrić et Marcelo Brozović forment le meilleur milieu de l’histoire de la Croatie. Je ne pense pas qu’ils seront, un jour, égalés. Leur donner la balle, c’est plus sûr que placer son argent en banque. » Reste que si lateamau damier fait figure d’outsider, c’est parce que son adversaire dispose également de quelques arguments à faire valoir. À commencer par la Pulga, plus méchante qu’habituellement à Doha, mais pas que.

Le chemin du Messi

Trouvant régulièrement des circuits offensifs pour faire la différence, l’Argentine peut ainsi compter sur son Messi pour faire pencher n’importe quelle partie. Après un couac peut-être constructif face à l’Arabie saoudite, l’Albiceleste a su se remobiliser et enchaîner en faisant trembler les filets à au moins deux reprises à chaque fois. Souvent devant au score (pour ne pas dire toujours), les potes du patron Nicolás Otamendi compensent leurs faiblesses défensives entrevues contre l’Australie et les Pays-Bas par une certaine agressivité qui n’a d’égal que leur foi inébranlable en une destinée maradonesque.

5 – L’Argentine a remporté 5 séances de tirs au but (sur 6) en Coupe du monde, un record dans l’histoire du tournoi. Self-control. pic.twitter.com/96ilqC8Bl5 — OptaJean (@OptaJean) December 9, 2022

C’est pourquoi le terrain apparaît miné pour chacun des deux clans, et que la bataille (psychologique comme sportive) promet d’être rude. Même les chiffres ou les livres d’histoire n’apportent que peu d’aide, à l’heure de prévoir le déroulé de ce duel : statistiquement, la Croatie a dominé son ennemi du jour (qui a, lui aussi, son mot à dire quand il est question de pénos) deux fois… pour deux revers, et un nul. Celui qui prendra l’avantage le fera en tout cas pour l’histoire, et pour conserver les armes en mains en vue d’une ultime rixe. Messieurs les gladiateurs, entrez dans l’arène : le monde vous regarde.