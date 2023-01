Après les fêtes, le Napoli passe au gril

Après la défaite du PSG, et avant même sa rentrée des classes post-Mondial, le Napoli est devenu la seule équipe invaincue dans les cinq grands championnats. Pourtant, après un repos bien mérité à la suite de la victoire contre l’Udinese (3-2), la 11e de suite en championnat, l’actuel leader de Serie A a réappris à perdre. Et oui, les joueurs de Spalletti se sont d’abord envolés pour la Turquie afin de préparer la deuxième partie de saison, qu’ils savent déterminante dans la course à la victoire finale en Serie A. Khvicha Kvaratskhelia, qui a manqué les trois derniers matchs de son équipe à cause d’une lombalgie, est revenu à la compétition et a retrouvé ses automatismes avec ses coéquipiers lors des deux victoires contre Antalyaspor (3-2) et Crystal Palace (3-1). Mais après, le Napoli a subi deux revers au stade Maradona : un contre Villarreal (2-3) puis un second face à Lille (1-4), pêchant notamment sur le plan physique. « En ce moment, les jambes ne supportent probablement pas la tête comme on le souhaiterait, ce qui nous conduit à faire des choses sans conviction menant nulle part, confessait Spalletti à Sky après la petite claque reçue par le LOSC. Nous devons nous ressaisir mentalement et ensuite terminer la préparation. »

L’Italie aux trousses du Napoli

Si les joueurs napolitains sont partis en vacances avec 8 points d’avance sur l’AC Milan, 10 sur la Juventus, et 11 sur le duo Inter-Lazio, et que seulement cinq d’entre eux sont partis au Qatar (Kim Min-jae, Mathías Olivera, Piotr Zieliński, Hirving Lozano et Zambo Anguissa), Spalletti le sait : en janvier, le physique de son équipe sera mis à rude épreuve. La faute à un calendrier resserré (6 matchs entre le 4 et le 29 janvier) et relevé qui débute ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse de l’Inter, qui a terminé l’année en perdant contre la Juventus, puis en battant avec brio Bologne et l’Atalanta. À 11 points du trône, les gars de Simone Inzaghi ne sont pas encore morts et voudront s’imposer à domicile contre les Partenopei. Ce qui les relancerait sérieusement, comme la Juventus, laquelle se déplacera à Naples le 13 janvier pour un match déterminant pour la suite de la saison, et encore plus pour les supporters napolitains, impatients d’en découdre enfin avec leur ennemi. Longtemps à la ramasse dans le jeu et au classement, la Vieille Dame de Max Allegri s’est miraculeusement relancée avant la pause grâce à ces deux succès contre l’Inter et la Lazio, avant de vivre une sacrée secousse quand ses anciens dirigeants ont démissionné du conseil d’administration à la suite d’une enquête du parquet italien. N’empêche, la Juve pourrait se renforcer cet hiver, et va pouvoir compter en 2023 sur Paul Pogba, Ángel Di María et Federico Chiesa, ce qui en fera un ennemi encore plus redoutable.

Après la réception de la Juventus, le Napoli terminera ce mois de janvier par un huitième de Coupe d’Italie contre Cremonese, un derby de Campanie sur la pelouse de Salerne, et la venue de l’AS Roma de José Mourinho à Fuorigrotta le 29. Après cette période d’un match tous les quatre jours, il sera plus aisé de faire les comptes, d’autant que d’autres chocs sont au programme ce mois-ci. Notamment du côté de l’AC Milan, qui devra combler son retard pour ne pas laisser échapper son titre glané la saison passée. Pour ça, Pioli se serait bien passé des récentes blessures d’Ante Rebić et Fodé Ballo-Touré, qui s’ajoutent à celles de Mike Maignan, Divock Origi, Junior Messias, Alessandro Florenzi ou Zlatan. Mais comme lors de la première partie de saison, le Napoli ne veut pas regarder ce qui se passe chez ses poursuivants, et éviter de se perdre dans des calculs ou dans des réflexions complotistes contre les clubs du Nord, comme l’a fait l’écrivain et supporter napolitain Roberto Saviano, dans la Gazzetta dello Sport.

Prolongations et étrennes de Noël

L’actuel leader de Serie A préfère se concentrer sur ses propres questionnements. Giacomo Raspadori va-t-il s’imposer dans un rôle de soutien d’Osimhen ? Dans quel état est Min-Jae après sa blessure au Mondial ? Anguissa, Kvaratskhelia et Rrahmani vont-ils retrouver la forme qu’ils avaient avant de se blesser ? Ndombele va-t-il continuer à prendre de l’épaisseur au milieu de terrain ? Et Spalletti va-t-il abandonner son 4-3-3 au profit du 4-2-3-1 ? Autant de questionnements auxquels il est difficile de répondre, surtout après une trêve inédite comme celle-ci. En tout cas, en coulisses, Aurelio De Laurentiis et son directeur sportif Cristiano Giuntoli se sont activés pour prolonger leurs cadres et s’assurer une fin de championnat la moins polluée possible par les rumeurs de transferts. Le capitaine Giovanni Di Lorenzo devrait étendre son bail à vie avec son club de cœur, idem pour Amir Rrhamani (qui est sur le point de revenir à la compétition), et peut-être prochainement Osimhen, Kvaratskhelia et Min-jae. Tout ce beau monde était réuni le 22 décembre dernier au théâtre Posillipo pour fêter Noël en famille, à l’exception du président Aurelio De Laurentiis, qui a préféré garder ses distances à cause du Covid. Ce qui ne l’a pas empêché de souhaiter à ses troupes une belle fin d’année 2022, en espérant qu’ils restent invaincus le plus longtemps possible, et que la nouvelle année soit aussi radieuse qu’il y a 33 ans.