Alexis Mac Allister n’a pas raté l’avion

Lors du match contre la Pologne, Alexis Mac Allister était partout. À la récupération, au pressing, entre les lignes, et même dans la surface adverse. Un milieu de terrain au volume de jeu impressionnant qui s’est parfaitement intégré au système de Lionel Scaloni, lequel l’a emmené au Qatar à la suite de la blessure de Giovani Lo Celso. Mac Allister a fait mieux que le remplacer numériquement, permettant aux siens de se qualifier pour les huitièmes de finale, et provoquant le destin ; car 29 ans avant lui, son patriarche Carlos Javier a affronté deux fois l’Australie. À l’époque, l’arrière gauche de Boca s’incruste dans le groupe d’Alfio Basile pour les deux matchs de barrages pour le Mondial 1994, contre les Socceroos de Graham Arnold. Le moment choisi par Maradona pour faire son grand retour, et par Carlos Mac Allister pour offrir à l’Argentine un de ses moments de télévision les plus mythiques. Après le nul en Océanie (1-1), qui qualifia l’Albiceleste, El Colorado (le Rouquin en VF) donne une interview face cam dans les vestiaires, alors qu’il est nu comme un ver. Ce qui ne l’empêchera pas de revenir en sélection un mois plus tard, pour son troisième et dernier match avec son pays. La faute à un River-Boca où Ariel Ortega l’a fait danser toute la rencontre, poussant Basile à lui préférer José Chamot pour le Mondial aux USA. Difficile à avaler pour Carlos, qui prendra sa retraite en 1998, année de la naissance de son troisième fils, Alexis, la nouvelle fierté de la famille.

Rapports tactiques et barbecues hivernaux

Né un 24 décembre, Alexis est le benjamin d’une fratrie de trois garçons, lesquels ont baigné dans le foot toute leur jeunesse. Grâce à leur père, évidemment, mais aussi à leur oncle, qui a joué en D1 argentine, et leur grand-père maternel : un immigré italien qui jouait dans la province de la Pampa. Pour ce qui est des racines et du patronyme qui va avec, la famille Mac Allister peine à localiser précisément le lieu de cet héritage. « Quand nous nous réunissons avec les aînés de la famille, ils disent toujours que nos ancêtres sont venus d’Irlande, confiait le père à The Athletic. Je ne sais pas si ceux qui les ont précédés étaient d’Écosse, et sont ensuite allés en Irlande depuis l’Écosse, avant de venir ici en Argentine, mais nous disons que nous venons d’Irlande. » Deux pays dont s’est enfin rapproché un membre de la famille, puisque Alexis s’est installé à Brighton en janvier 2020, après un prêt de six mois à Boca faute de permis de travail.

Formé comme son père et ses frères (Kevin & Francis) aux Argentinos Juniors, où il a débuté sous les ordres de Gabriel Heinze, Alexis galère d’abord à s’acclimater aux terres de ses ancêtres, pas aidé par un virus qui l’a confiné sitôt son premier match de Premier League disputé. Après quoi, il a tout cassé, réalisant un exercice 2021-2022 de grande classe, avant de continuer de plus belle cette saison. Sous les ordres de Graham Potter, puis de Roberto De Zerbi, celui qui fait des barbecues même quand la neige tombe sur le Sussex de l’Est a inscrit 5 buts en 15 matchs de Premier League. Pas étonnant de le voir marquer contre la Pologne, et être décisif pour son équipe. Car en plus d’être un super joueur de ballon, un mitrailleur de qualité, et un excellent tireur de coups de pied arrêtés, Mac Allister est intelligent dans ses déplacements. Une faculté qui lui vient sans doute de son padre, qui emmenait ses trois fils avec lui quand il était superviseur pour Osasuna. « Quand je supervisais deux ou trois joueurs d’un match de championnat argentin, l’un des garçons suivait un joueur, un autre suivait un autre joueur, le troisième suivait un troisième joueur, et nous envoyions des rapports à Osasuna », racontait Carlos à El Gráfico en 2008.

Aujourd’hui, après deux matchs contre le Mexique et la Pologne, c’est à son jeu d’être épié et décortiqué. Par de nombreux recruteurs, mais aussi par toute l’Argentine. Surtout dans la Pampa, d’où est originaire sa famille. Dans cette province du centre du pays, où son père et son oncle ont créé le Deportivo Mac Allister, le joueur de 23 ans est considéré comme le digne successeur de son grand-père et de son père : un de ces cracks de quartier capables de jouer sur des terrains de terre. En revanche, contrairement à la tradition familiale, Alexis a refusé le surnom de Rouquin ; et à son arrivée en sélection, c’est Léo Messi en personne qui a fait respecter ce choix dans le vestiaire. Depuis, tout le monde l’appelle Ale. Mais sans ginger, qu’importent les racines.