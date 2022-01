Match perdu sur tapis vert face à l'Udinese et un point de pénalité pour la Salernitana

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mauvaise nouvelle pour Franck Ribéry et ses petits camarades.Mal embarquée dans la course au maintien, la Salernitana ne voit pas ses affaires s'arranger. La lanterne rouge vient d'être sanctionnée d'une défaite sur tapis vert face à l'Udinese et d'un point de pénalité. Les ne s'étaient pas déplacés sur la pelouse de la Dacia Arena lors de la 19e journée, le 21 décembre dernier , après que de nombreux cas de Covid avaient été recensés au sein de l'effectif. Un mauvais choix puisque le juge sportif de la Ligue italienne a indiqué que le club n'avait pasLa Salernitana peut encore faire appel de cette décision. La saison passée, Naples s'était retrouvé dans la même situation pour ne pas s'être rendu à Turin, et ce sur ordre des autorités sanitaires locales. Ayant fait appel, le Napoli avait finalement eu gain de cause, et cette partie s'était disputée six mois plus tard. Tout n'est donc pas perdu pour le nouveau club de Walter Sabatini. Enfin, sur le volet extrasportif. Pour le maintien, la mission paraît plus compliquée, avec seulement trois victoires en 21 journées, le club de Ribéry compte huit points de retard sur le premier non-relégable, mais peut toujours y croire.