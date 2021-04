Match nul sans but entre Nice et Reims

25

OGC Nice (4-3-3) : Benítez - Lotomba, Todibo, Saliba, Kamara - Schneiderlin, Claude-Maurice, Thuram (Lees-Melou, 73 e) - Lopes (Ndoye, 74 e), Dolberg, Gouiri (Maolida, 46e). Entraîneur : Adrian Ursea.



Stade de Reims (4-3-3) : Rajković - Konan, Abdelhamid, Faes, Foket - Munetsi, Chavalerin, Cafaro (Sierhuis, 81e) - Doumbia (Zeneli, 66e), Mbuku, Dia (Touré, 46e). Entraîneur : David Guion.

Rarement présent à l’Allianz Riviera, Jim Ratcliffe est un chanceux.Au rendez-vous ce dimanche, le propriétaire de l’OGCN a en effet été gâté : il a eu le droit à un bon vieux 0-0, nul dans tous les sens du terme. Aux côtés de son frère Bob, qui gère le club, le milliardaire anglais a assisté à une partie aussi cadenassée qu’une course cycliste menée par sa team Ineos. Sauf que là, il n’y avait personne pour faire sauter le verrou. Que ce soit dans le camp niçois ou en face, chez les Rémois. Pour le dire franchement, ce Nice-Reims a brillé par son extrême pauvreté. La preuve : il a fallu attendre la 33minute pour enfin voir une frappe cadrée, signée Mathieu Cafaro. Le seul rayon de soleil de l’après-midi, même si ses tentatives n’ont pas fait mouche (24, 33, 42). En face, Alexis Claude-Maurice a essayé en vain de réveiller les siens. Finalement, en dehors d’une flopée de corners stériles, la plus grosse occasion du premier acte a été un presque contre-son-camp de Saliba sur un centre de Chavalerin (44). Miam.Au retour des vestiaires, les sorties de Gouiri et Dia sur blessure n’ont rien présagé de bon pour la suite. Et effectivement, rien n'est allé mieux. Dans cette apathie collective, les 22 acteurs ont joué au petit trot. Reims a bien tenté d'accélérer en début de seconde période par Doumbia (52), mais les Champenois ont été calmés par une tentative de leur ancien coéquipier Kamara contrée par le dos de Foket (53). Le frisson suivant ? Un contact à peine litigieux entre Maolida et Munetsi, sans penalty. La deuxième frappe cadrée a attendu la 79minute pour voir le jour, la première niçoise grâce à Pierre Lees-Melou. Mais son plat du pied n’a pas inquiété Rajković. Et quand El Bilal Touré, lancé en profondeur par Sierhuis, a enfin fait trembler les filets, le drapeau s’est levé en privant Reims du casse du siècle (85). En tribune, masque sous le menton, Jim Ratcliffe avait le regard de plus en plus fermé.Voilà pourquoi le boss d'Ineos ne vient jamais à l'Allianz Riviera.