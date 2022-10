Match nul sans but entre la Lazio et l'Udinese

Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Marušić - Milinković-Savić, Cataldi (Luis Alberto 66e), Vecino - Felipe Anderson (Cancellieri 88e), Immobile (Pedro 29e, Zaccagni. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Udinese (3-5-2) : Silvestri - Rodrigo Becao (Ebosse 63e), Bijol, Pérez - Pereyra, Samardzic (Lowric 63e), Walace, Makengo (Arslan 70e), Udogie (Abankwah 83e) - Beto (Success 63e), Deulofeu. Entraîneur : Andre Sottil.

Le football est un sacré coquin. Mettez face à face la deuxième meilleure attaque de Serie A, la Lazio (21 buts), et la troisième meilleure attaque, l'Udinese (19 buts), et vous obtiendrez un... 0-0. D'autant plus frustrant lorsque l'on sait que la Lazio restait sur trois victoires 4-0 consécutives, et que l'an passé, la même confrontation s'était soldée sur le score fou de 4-4.Pourtant, lors de cet affrontement de haut de tableau entre le troisième et le quatrième du classement, les occasions et l'intensité n'ont pas manqué. Les deux situations les plus franches ont d'ailleurs été pour les visiteurs, qui ont touché à deux reprises la barre sur des frappes de Samardžić (13) et de Deulofeu (85). La Lazio s'en est sortie indemne, par miracle.Les Romains, maîtres du ballon dans l'ensemble, se sont bien créé quelques situations chaudes tout au long de la rencontre, mais Silvestri, le portier frioulan, a été impeccable sur la frappe à bout portant de Felipe Anderson (28), puis sur les diverses tentatives de Milinković-Savić (28, de la tête, 83, sur coup franc) et de Casale (69, sur corner).Mais finalement, le score n'est peut-être pas le plus important, du moins pour la Lazio. Car la rencontre a surtout été marquée par la blessure de Ciro Immobile. Celui qui a fait son entrée dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Serie A la semaine passée est sorti sur blessure avant la demi-heure de jeu, se tenant immédiatement la cuisse après un appel dans la surface. Les médecins du club craignent une déchirure et donc, probablement, une absence jusqu'à la trêve. La tuile.Situation inchangée au classement : la Lazio reste troisième et l'Udinese quatrième, mais les deux pourraient se faire rattraper, voire dépasser, dans les prochaines heures, par le Milan et la Roma.