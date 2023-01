La Juve et l'Atalanta livrent un grand spectacle

Enlevé, intense et riche en buts, le match nul entre la Juventus et l'Atalanta (3-3) restera sans aucun doute l'une des rencontres marquantes de cette saison 2022-2023 de Serie A. Ademola Lookman, auteur d'un doublé, permet à la Dea de rester à trois points de la deuxième place.

La Juve répond bien

La Dea aussi

Juventus (3-4-2-1) : Szczęsny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - McKennie, Fagioli (Cuadrado, 81e), Locatelli, Rabiot, Kostić - Di María (Miretti, 74e) - Milik (Kean, 74e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.



Atalanta (3-4-1-2) : Musso - Toloi, Palomino (Demiral, 15e), Scalvini - Hateboer, De Roon, Ederson (Djimsiti, 83e), Mæhle (Ruggeri, 84e) - Boga (Pašalić, 66e) - Lookman, Hojlund (Muriel, 83e). Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

Par Andrea Chazy

Plus que d'ordinaire, la société Plus500 a fait du mal aux amateurs français de foot italien ce dimanche soir. L'un des sponsors de l'Atalanta, interdit en France et dont la promotion l'est également , a privé de façon indirecte le public d'une rencontre de haut vol entre les deux formations du Nord de l'Italie. Un choc de titans qui n'a pas accouché d'un succès, si ce n'est celui du football.Comme tétanisée par le fait que les téléspectateurs français ne puissent pas voir la rencontre dans de bonnes conditions, la Juve est totalement submergée par ladans les cinq premières minutes. Une entame à sens unique qui se révèle fatale pour lesquand, à la suite d'une percée plein axe de Jérémie Boga qui décale ensuite sur sa droite Ademola Lookman, l'international nigérian déclenche un tir puissant qui perce la trop fine muraille de Wojciech SzczęsnyForcément apeurée par ce début de partie cauchemardesque, la Juve se révolte par l'intermédiaire de Manuel Locatelli qui envoie une volée au-dessus de la barre de Juan Musso. La Vieille Dame reprend du poil de la bête au fil des minutes, et va égaliser sur un penalty converti par Ángel Di María et obtenu par Nicolo Fagioli. On retrouve les deux acteurs du premier but turinois sur le second dix minutes plus tard : l'Argentin talonne côté droit pour l'Italien qui centre parfaitement pour Arkadiusz Milik qui fait exulter l'Allianz Stadium. La pause arrive, et elle n'est pas de trop.Comme revigorés par ce quart d'heure de calme, les hommes de Gian Piero Gasperini redémarrent en appuyant sur le champignon. Il ne faut que quelques secondes pour que les Lombards recollent, à la suite d'un plat du pied trop fort pour la main gauche de Szczęsny signé Joakim Mæhle. La Juve est de retour dans les cordes, et l'Atalanta ne s'arrête pas : Boga centre de la gauche, Lookman s'envole et fait rugir le peupleLe coup est dur, mais la Juve ne renonce pas. Allegri lance Federico Chiesa, mais ce n'est pas le héros de l'Euro 2020 qui va ramener le club le plus titré du pays dans le. Sur un coup franc plein axe, Di María fait mine de tirer et talonne pour Danilo. La frappe du Brésilien est limpide, Musso est battu. La fin de partie est du même acabit, un ping-pong, et si Szczęsny sauve la patrie devant Rafael Toloi, Fabio Miretti manque une balle de match en écrasant sa tentative face à Musso. L'ultime banderille d'une rencontre enlevée et plaisante que trop peu ont pu suivre.