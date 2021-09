Match nul et triste entre l'Atlético et Porto

Atlético de Madrid (3-1-4-2) : Oblak - Hermoso (Lodi, 56e), Giménez, Felipe (Héctor Herrera, 75e) - Kondogbia - Lemar (De Paul, 36e), Koke (Ángel Correa, 56e), Ferreira Carrasco, Llorente - Félix (Griezmann, 56e), Luis Suárez. Entraîneur : Diego Simeone.

FC Porto (4-4-2) : Diogo Costa - Corona, Mbemba, Pepe (Marcano, 54e), Sanusi (Wendell, 46e) - Otávio, Grujić, Uribe (Vítor Ferreira, 66e), Luis Díaz (Pepê, 84e) - Toni Martínez (Sérgio Oliveira, 66e), Taremi. Entraîneur : Sérgio Conceição.

AB

Pas de but, ni de spectacle à Madrid pour ce duel entre l'Atlético et Porto, mercredi soir (0-0).De spectacle, il n'y en a pas vraiment eu, tant les deux équipes ont semblé manqué d'inspiration et d'envie au cours de 90 minutes poussives. Une soirée d'autant plus difficile pour Thomas Lemar, sorti sur une blessure musculaire au bout de trente minutes par un Diego Simeone visiblement débordé.Le seul éclair de cette triste partie a été l'œuvre de Mehdi Taremi, qui a brièvement pensé ouvrir la marque pour les siens, mais rapidement refroidi par une main signalée à son encontre. Les entrées en jeu d'Ángel Correa et d'Antoine Griezmann ont amené un peu de verticalité, sans que cela ne fasse basculer un scénario visiblement figé.Milan et Liverpool ont de quoi garder espoir.