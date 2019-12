Match nul entre Everton et Arsenal

174

Everton (4-2-3-1) : Pickford - Sidibé, Holgate, Mina, Digne - Davies, Delph (Keane, 73e), Iwobi (Tosun, 11e, puis Kean, 80e)), Sigurdsson, Richarlison - Calvert-Lewin. Entraîneur : Duncan Ferguson.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Maitland-Niles, Chambers, David Luiz, Saka - Torreira, Xhaka, Nelson, Smith Rowe (Willock, 67e), Martinelli - Aubameyang (Lacazette, 78e). Entraîneur : Fredrik Ljungberg.

Non, on ne parle pas du résultat.Sous le regard de Mikel Arteta et Carlo Ancelotti, tous deux présents à Goodison Park,etont livré une bien piètre partie dans laquelle aucune équipe n'a réussi à créer un semblant de danger pour son adversaire. Et finalement, ce 0-0 n'arrange personne puisque Arsenal reste englué dans le ventre mou, tandis qu'Everton est toujours menacé par la zone de relégation.Pour la dernière de son intérim, Freddie Ljungberg, toujours privé de plusieurs cadres, choisit de jouer la carte de la jeunesse en alignant notamment Gabriel Martinelli, Reiss Nelson et Bukayo Saka. Malheureusement, lesne parviennent pas à faire la différence dans le premier acte aussi équilibré que stérile. Aucune des deux équipes ne parvient à cadrer le moindre tir, et Duncan Ferguson, qui vivait également son dernier match avant de se faire remplacer par Carlo Ancelotti, a dû en plus remplacer Alex Iwobi au bout de seulement dix minutes en raison d’une blessure à la cuisse.Au retour des vestiaires, Jordan Pickford aborde une superbe casquette pour protéger son regard du soleil qui tape, ce qui lui confère un petit air autoritaire à la Oliver Kahn et lui permet de sortir une parade décisive sur une reprise d’Aubameyang esseulé au second poteau. Visiblement décidé à faire la promotion de sonjusqu’au bout, Ljungberg offre une demi-heure de jeu à Joe Willock, sous le regard amer d’Alexandre Lacazette qui, en attendant d’entrer pour les dix dernières minutes, observe lede Waltham Forest se rendre coupable d’une main dans la surface, heureusement non sifflée par M. Friend. Double frayeur pour Arsenal, puisque quelques minutes plus tôt, Richarlison et Calvert-Lewin se payent une partie de billard à trois bandes avec la défense londonienne, mais le CSC est évité de justesse par une déviation en corner signée Torreira. Pas de vainqueur, pas de saveur, pas d’émotion...Arteta et Ancelotti vont avoir du pain sur la planche.