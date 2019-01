Nantes et Sainté se partagent les points et les peines

Pour la première fois depuis la disparition d'Emiliano Sala, le FC Nantes retrouvait les terrains à la Beaujoire. Dans l'enceinte des Canaris, c'est tout un club qui a rendu hommage à son buteur, toujours porté disparu après neuf jours d'inquiétude. Et dans le même temps, le FCN a partagé les points avec Saint-Étienne (1-1) dans une rencontre vraiment pas comme les autres.

Neuvième minute et double biscotte

Pour Emi

Nantes (4-3-3) : Dupé - Fábio, Diego Carlos, Girotto, Cha. Traoré - Rongier, Ab. Touré, Krhin - Boschilia, K. Coulibaly, Waris. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.



Saint-Étienne (3-4-2-1) : Ruffier - Perrin, Subotić, Kolodziejczak - Monnet-Paquet, M'Vila, Cabella, Gabriel Silva - Hamouma, Diony - Khazri. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Cette soirée ne pouvait pas être comme toutes les autres. Neuf jours après la disparition de l’avion transportant Emiliano Sala au-dessus de la Manche, les Nantais retrouvaient les terrains de football. Et surtout, une Beaujoire bien décidée à rendre hommage à son numéro 9. Sans surprise, l’enceinte nantaise a été à la hauteur. Largement. Pas de minute de silence à la demande de la famille de l’attaquant, mais du bruit, des couleurs, de la vie. Alors, la Brigade Loire a sorti son plus beau tifo à la sauce argentine, entonné son fameux chant à la gloire de Sala et dressé le portrait géant du joueur de 28 ans. Et il y a eu des larmes. Beaucoup de larmes, à commencer par celles de Yacine Bammou , venu célébrer son pote dans son ancien stade. Le match dans tout ça ? Un pion de chaque côté et un résultat nul qui n'arrange personne au classement. Pas grand-chose à côté de toute cette émotion et de cette tragique disparition.Dans cette partie si particulière, les Verts ont été les premiers à se mettre en évidence. Tel un petit malin, Khazri a tenté un corner rentrant pour tromper Dupé, resté vigilant sur sa ligne pour repousser la tentative (6). Mais dans ce contexte, pas évident pour les joueurs des deux camps de rentrer dans la rencontre. Surtout qu’à la 9minute, comme prévu, elle a été ponctuellement interrompue par l’arbitre afin de rendre un nouvel hommage poignant à Sala, sous les applaudissements nourris du public nantais et devant les yeux rougis de Vahid et de tous les autres.Un arrêt de jeu qui a peut-être donné de la force aux locaux, qui se sont ensuite chargés de dicter le rythme du match. Ainsi, Nantes a poussé sur la cage de Ruffier, comme sur cette double tentative de Boschilia et Waris (19), ce coup de tête à côté de Coulibaly (26) ou cette frappe lointaine de Touré (35). Et quand tout ce petit monde pensait rentrer tranquillement aux vestiaires, l’arbitre a sorti deux biscottes rouges dans le temps additionnel. Les deux fautifs ? M’Vila et Fábio, coupables de s’être disputé une remise en jeu en s’échangeant quelques injures. Vraiment sévère.Pas de temps à perdre après la pause : quelques secondes ont suffi à Coulibaly pour se retrouver seul face à Ruffier, mais le portier stéphanois remportait le duel (46). Les Verts ont finalement trouvé la faille à l'heure de jeu. Bien lancé par Khazri, Cabella a vu son petit ballon piqué stoppé sur la ligne par Traoré, mais a bien suivi pour envoyer le cuir au fond des filets (0-1, 58). Mais pas question de célébrer son pion comme un petit fou lors de cette soirée si spéciale.Et si Monnet-Paquet a failli plier la partie d'une frappe lourde sur la barre (66), le moment tant attendu est arrivé : les Nantais ont marqué. Sur un contre éclair, Boschilia a trouvé Coulibaly sur le côté droit et son centre a été repris en première intention par Waris pour l'égalisation (1-1, 70). La belle occasion pour Rongier et ses potes d'aller fêter, une fois de plus, Emiliano Sala devant la Brigade Loire. Beaucoup d'émotion et peu d'occasions dans les vingt dernières minutes, laissant les deux équipes se partager les points. Mais ce soir, ce n'était vraiment pas le plus important.