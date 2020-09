La Roma déçoit à Vérone

6

Hellas Vérone (3-5-2) : Silvestri - Çetin, Empereur, Günter - Faraoni, Veloso, Danzi, Tameze, Dimarco - Tupta, Di Carmine. Entraîneur : Jurić.



Roma (3-4-2-1) : Mirante - Mancini, Cristante, Ibañez - Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Pedro - Mkhitaryan. Entraîneur : Fonseca.

À quoi peut bien prétendre la Roma, cette saison ?C'est la question énigmatique que beaucoup se posent, en ce week-end de première journée de Serie A cru 2020-2021. Sur le terrain du Hellas Vérone, les visiteurs comptent d'ailleurs bien donner quelques réponses. Sur des centres de Spinazzola, Mkhitaryan et Pedro ne sont ainsi pas loin d'offrir un début de certitude à leurs fans. Sauf que c'est à côté, et que Tameze est encore plus proche de l'ouverture du score avec une barre transversale de l'autre côté du terrain.Domination ou pas, montant touché ou non, la confrontation est bloquée à 0-0. Et ce ne sont pas les dribbles de Faraoni, en jambes ce samedi, ou la tête imprécise de Di Carmine qui changent quoi que ce soit. Silvestri, lui, se charge de dégoûter Pellegrini d'une parade décisive. Pour la Louve, la reprise est donc synonyme de résultat nul peu emballant. Et elle peut même s'estimer heureuse, au vu de la dernière occasion adverse de Dimarco (barre, puis poteau), même si elle aussi frappe du bois par Spinazzola.Les espoirs de titre, ce ne sera pas pour tout de suite...