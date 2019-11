Match fou entre Schalke et Düsseldorf, premier succès à l'extérieur pour l'Union

Et de deux ! Après sa victoire dans le derby berlinois la semaine dernière , l'Union Berlin a parfaitement célébré le 30anniversaire de la chute du mur en allant chercher son premier succès à l'extérieur de la saison sur la pelouse de Mayence. Apparemment, les hommes de Sandro Schwarz ne sont pas encore complètement remis de la pire défaite de leur histoire en Bundesliga (8-0 face à Leipzig lors de la dernière journée) et subissent le tempo des Berlinois qui mènent logiquement 0-2 à la pause grâce à la paire scandinave Ingvartsen-Andersson, à chaque fois superbement servie par le capitaine Christopher Trimmel. Au retour des vestiaires, Andersson croit tuer tout suspense en cinq minutes, mais, malgré le relâchement de l'Union, Mayence se réveille trop tard. Rafal Gikiewicz empêche un come-back malheureux avec une parade d'extra-terrestre par mi-temps, avant de flancher sur un sursaut d'orgueil du joker Karim Onisiwo. La réduction de l'écart du capitaine Brosinski dans le temps additionnel arrive trop tard, Mayence glisse tout doucement vers le fond et est désormais barragiste.Le Hertha Berlin n'a jamais gagné contre Julian Nagelsmann, et ledes bancs de touche allemands n'a pas failli à sa réputation de chat noir au Stade olympique. Malgré une ouverture du score sereine signée d'un pétard du droit à ras de terre envoyé par le talent local Maximilian Mittelstädt, ce n'est pas un hasard si Leipzig est deuxième du classement avec 14 buts inscrits lors de ses deux derniers matchs de championnat. Werner y va de son doublé, Sabitzer et Kampl complètent le carré magique. Dommage pour Davie Selke dont le pion dans le temps additionnel n'aura servi à rien. Dommage pour Salomon Kalou qui fêtait son 150match avec le Hertha. Dommage pour le public qui a commémoré en grande pompe l'anniversaire de la chute du mur... Mais Leipzig n'est définitivement pas là pour faire dans le sentimental.Et le voilà, le match frisson de cette douzième journée. Alors que le Fortuna aborde son déplacement dans la Ruhr avec le vent en poupe dans sa quête du maintien (deux victoires consécutives), Schalke a les moyens de rejoindre Leipzig sur le podium en attendant les matchs de ses concurrents directs. Hélas pour les, il y avait un os en face : Rouwen Hennings. Le Néerlandais, dans une forme éclatante, a su répondre seul à chaque but marqué par les locaux. Un penalty pour se mettre en jambes à l'heure de jeu, une patate du gauche en première intention pour répondre à Ozan Kabak et finalement, un petit lob insolent au point de penalty pour offrir le point du match nul aux siens à cinq minutes du terme. Si Schalke n'a pas démérité dans le jeu, les hommes de David Wagner devront en revanche bosser un peu sur leur solidité mentale.