Match arrêté entre le PSG et Istanbul Başakşehir

Situation confuse au Parc des Princes.Le match entre le PSG et Istanbul Başakşehir, comptant pour la sixième et dernière journée de la phase de poules de la C1, est actuellement arrêté.En cause : autour du quart d'heure de jeu, à la suite de nombreuses protestations dans le rang des remplaçants et adjoints du club turc en réponse à deux cartons jaunes reçus coup sur coup par Tekdemir et Rafael, Sebastian Coltescu (le quatrième arbitre) aurait alpagué l'entraîneur adjoint du club visiteur Pierre Webo en l'appelant « negro » . Tous les joueurs se sont arrêtés pour demander des explications au corps arbitral, et après dix minutes de discussion, les deux équipes sont rentrées au vestiaire.Scène surréaliste.