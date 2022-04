Match arrêté à Bauer : les supporters du Red Star s’opposent à la vente du club

18

La rencontre entre le Red Star et Sète a été définitivement interrompue à la 38e minute, à la suite de la protestation des supporters audoniens contre le rachat de leur club par 777 Partners. #redstarsete @sofoot pic.twitter.com/UGICqgKW76 — Florian Dacheux (@DACHEUX8) April 15, 2022

?777 NOT WELCOME ?La preuve par 3 des risques d'un rachat du Red Star par 777 partners ! À retrouver dans la feuille info de ce soir à l'occasion de la réception du FC Sète ?Un repreneur oui, mais pas n'importe lequel ✊ pic.twitter.com/ptIMQLdFd4 — Collectif RS Bauer (@stadebauer) April 15, 2022

FD, au Stade Bauer

La colère gronde dans le kop de Bauer.La banderole déployée dès l’entame du match, qui opposait le Red Star au FC Sète ce vendredi soir lors de la 30journée de National 1, était claire comme de l’eau de roche :. Les supporters auraient pu en rester là. Mais non. Après des jets successifs d'engins pyrotechniques sur le terrain envoyés depuis la tribune Della Negra, le match a été interrompu une première fois à la 19minute avant de nouveaux débordements à la 30, obligeant l'arbitre à renvoyer tout le monde aux vestiaires. Après plus de 40 minutes d’interruption, le match a finalement repris, pour être définitivement arrêté à la 42En cause ? Le rachat du club par 777 Partners, un fonds d’investissement américain avec lequel la direction du club de Saint-Ouen négocie depuis le 6 avril. Refusant tout dialogue avec la direction, des leaders du Collectif RS Bauer et des Red Star Fans ont passé la soirée à entonner des(Président du Red Star, NDLR),afin d’exprimer clairement leur opposition à la vente. Parmi leurs revendications, ils craignent de, que 777 Partners, qui possède déjà plusieurs clubs, utilise le Red Star comme, et que, pouvait-on lire sur les tracts qui circulaient dans les travées.Alors que Sète menait 1-0 depuis la 27grâce à un subtil but de Santy NGom, le kop a fini par chanter des. Le début d’un divorce ? C’est tout comme., a affirmé de son côté aule maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane. Alors qu’il doit rencontrer les dirigeants de 777 Partners jeudi 21 avril, l’édile invite tous les acteurs concernés à se mettre autour de la table.