Arteta sur le banc d'Arsenal, c'est officiel

La folle aventure de Freddie Ljungberg à Arsenal n'aura donc pas duré bien longtemps. Trois grosses semaines après avoir pris l'interim d'Unai Emery , éjecté après une saison et demi de hauts et de bas, le Suédois va laisser sa place à Mikel Arteta. L'ancien adjoint de Pep Guardiola a donc été libéré par son club, et prend son tout premier banc en tant qu'entraîneur principal dans son ancien club, où il a disputé les cinq dernières saisons de sa carrière entre 2011 et 2016. Il a signé un contrat de trois ans et demi.Arsenal et Arteta se réunissent donc enfin, après plusieurs retrouvailles manquées. Déjà en 2016 au moment de raccrocher les crampons, on parlait de le voir intégrer le staff d'Arsène Wenger ; puis en 2018 de lui succéder, alors qu'il était déjà le bras droit de Pep à City et qu'Emery n'avait toujours pas été nommé. Après trois ans d'apprentissage aux côtés du technicien espagnol, l'ancien milieu de terrain va donc retrouver desen grand besoin d'un nouveau guide.On prend tout de suite son petit agenda et on coche la date du 29 février 2020, date du prochain Manchester City-Arsenal, pour voir s'affronter le maître et son padawan.