Arsène Wenger: Invincible. The definitive story. In his own words.Watch the Official Trailer. Coming November 2021.Follow @WengerFilm for updates. Preorder now: https://t.co/iyET5yzocm#WengerFilm pic.twitter.com/3owVZBgIz7 — Arsène Wenger: Invincible (@WengerFilm) October 14, 2021

Ça devrait faire plaisir aux supporters desSi on l’entend depuis plusieurs mois proposer des mesures farfelues pour réinventer le football , Arsène Wenger reste avant tout lié à Arsenal, dont il a occupé le banc pendant 22 ans. Suffisant pour lui consacrer un documentaire intituléqui sera, dans un premier temps, diffusé le 11 novembre au Royaume-Uni. On y apprend notamment que l'intéressé auraitaprès l'arrivée de l'actuel propriétaire du club Stan Kroenke en 2007 et que sonétait deArsenal. De quoi expliquer le fait qu'il n'a pas remis les pieds à l'Emirates Stadium depuis sa retraite prise en 2018 ?, poursuit-il.Et l'Alsacien de révéler qu'il avait effectivement des touches pour quitter lesau cours de son bail incroyablement long dans le Nord de Londres :. Rien que ça ! Mais au final, on connaît l'histoire, la fidélité d'Arsène a permis à son club de remporter trois titres de champion et sept coupes d’Angleterre entre 1996 et 2018.Forcément, quand on travaille sur le long terme...