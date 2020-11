Arsène Wenger : « En regardant en arrière, j'ai découvert que j'étais un monstre »

« J'ai grandi pour l'essentiel dans le bistro de mes parents. Quand tu es gamin, tu écoutes les autres, les adultes. Tu n'as pas droit à la parole. Tu as neuf, dix, onze ans, les gens parlent : "Lui, il est mauvais, celui-là, il est con, c'est un menteur." »

Arsène Wenger vient tout juste d'avoir 71 ans. Depuis un mois et demi, il s'entretient avec des journalistes venus d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, de France pour promouvoir son livre... Lui, resté si longtemps mutique, est sommé de s'expliquer à propos de sa vie, sur et en dehors du terrain. Il ressemble toujours à un pasteur anglais immémorial, à la silhouette de jeune homme, élégant et gracile. Seuls ses cheveux blancs et quelques rides opportunément dessinées attestent que le temps a passé. Il accueille dans un palace parisien, près d'Opéra. L'ancien coach d'Arsenal est resté égal à lui-même. Paradoxal et contradictoire, sans jamais refuser le débat. Il ne le dit pas, mais il a dû forcer sa nature pour coucher des mots sur une existence que le gamin alsacien qu'il a été n'aurait même jamais osé rêver. Dans(la couleur de tous ses clubs), Wenger ne règle aucun compte, hermétique à toute aigreur. Il défend ses positions avec force, souvent honnête, occasionnellement de mauvaise foi. Il ne cherche pas à séduire, à se donner le beau rôle. Il se présente tel qu'il est : un homme entièrement hanté par le football – jusqu'à la démence. Une posture qui lui a probablement coûté un divorce avec la mère de sa fille. Il se moque également de lui-même, raillant, de nombreuses fois, son inadaptation à la vie de tous les jours. Il exagère sans doute, mais la saillie indique que « [s]a drogue » (dixit lui-même) a tout emporté.Au bout du compte, Arsène Wenger aura pérennisé la présence d'Arsenal au sommet du foot anglais (vingt fois dans les quatre premiers de la Premier League entre 1996 et 2018) et en Europe. Le seul entraîneur au monde à avoir perdu en finale des trois coupes d'Europe est sans doute devenu le plus grand coach de l'histoire du football français, en attendant que Zidane et Deschamps ne fassent éventuellement mieux sur la durée. Dans l'interview accordée à, il assure ne pas avoir abdiqué l'envie de s'asseoir sur un banc. Il est permis d'en douter. Qu'importe,, le savant fou qui a fait aimer les footballeurs français aux Anglais, le pionnier impavide qui a révolutionné le foot britannique 2.0 aura laissé un sillon indélébile. Pas mal pour un gamin venu de l'Alsace rurale, né sous la IVRépublique...D'abord par respect pour lui, parce qu'il ne m'en a jamais parlé et aussi parce que je ne connais rien de cette histoire. Ce qu'on a fait en Alsace pendant cette période, c'est malgré nous. Il est rentré fin 1945, il est resté un an entre la vie et la mort. Il s'en est remis, mais il a toujours refusé de m'en parler. C'est ma mère qui l'a fait. Dans les réunions de famille, quand j'avais dix ans à la fin des années 1950, ça débordait un peu, les gens racontaient encore leur expérience militaire. Mon père, lui, n'a jamais rien dit. Cela fait partie un peu de l'histoire alsacienne.Oui, surtout par chez nous. Il était interdit de parler alsacien pendant les récréations à l'école primaire parce que ça ressemblait à l'allemand. On nous forçait à parler français tout le temps. On était élevés dans la haine de l'Allemand, mais elle ne m'a pas affecté du tout. Je n'ai pas contracté le virus...Avec Netzer, Simonsen, Berti Vogts... C'était un football dynamique, très rapide, un jeu de transition, de dépense physique aussi. À l'époque, les formations allemandes pratiquaient encore le marquage individuel, avec de grandes courses ; il y avait beaucoup d'espaces qui s'ouvraient, c'était spectaculaire à voir. Toute l'Alsace vivait à l'heure de, l'émission du samedi à 17h45. On ne la loupait pas. J'aimais la confrontation des deux styles : le Bayern et son jeu de possession déjà à ce moment-là avec Beckenbauer, Müller, Breitner, Hoeness et le Borussia et son football de contre-attaques ultra-rapides. J'étais milieu de terrain, je n'en perdais pas une miette.J'ai grandi pour l'essentiel dans le bistro de mes parents. Quand tu es gamin, tu écoutes les autres, les adultes. Tu n'as pas droit à la parole. Tu as neuf, dix, onze ans, les gens parlent :Tu écoutes et tu essayes de comprendre pourquoi. Cela m'a donné le goût de l'aventure parce que les gens racontaient leur expérience militaire, leurs voyages, leurs histoires. C'était un bon champ d'observation psychologique et de la vie sociale, un condensé de comédie humaine avec tous ses excès avec le foot en toile de fond.Prématurément, non. C'est l'ennui qui fait vieillir. Le job n'est pas plus stressant qu'auparavant. Le jeu a peut-être pris plus d'importance pour les gens autour qui regardent : les fans, les médias, les dirigeants... Pour le coach, cela demeure un postulat assez basique : gagner ou perdre, c'est « eux » contre « nous » ...Non, c'est l'envie de comprendre le communisme. En France, il y avait de nombreux intellectuels qui les soutenaient, et je me suis demandé comment ça marchait sur un plan pratique. Je suis revenu en étant convaincu que le système ne pouvait que s'écrouler.Principalement parce qu'ils ignoraient l'intérêt individuel et par la faute de la corruption. Quand tu entrais dans un resto qui était vide, tu devais donner 50 balles pour qu'il te donne la meilleure place et si tu ne donnais rien, il n'y en avait pas. Quand tu voulais louer un appartement, tu devais soudoyer la personne qui s'en occupait parce que les gens ne gagnaient rien. Le prix était fixé et c'est l'État qui devait récupérer le loyer et non un particulier. Le fait d'ignorer l'intérêt individuel dévoyait un peu le système de son but initial. Un jour, j'ai voulu payer mon repas auprès d'un garçon qui venait de prendre son service, il n'a pas voulu m'encaisser parce que c'est un autre gars qui m'avait servi. Je me suis rendu compte qu'économiquement, ça ne serait pas viable.Je ne sais pas... Peut-être que c'est une forme d'exigence vers l'excellence, et j'aime aussi la définition philosophique de la beauté : l'adaptation de la forme à la fonction. Si tu fais un geste, il faut vraiment qu'il soit parfait pour être efficace. Ce n'est pas antinomique avec l'efficacité ; c'est également une forme de générosité : on partage quelque chose de beau avec les autres, avec ceux qui viennent au spectacle. Avoir l'ambition de donner quelque chose de beau me paraît l'ambition minimale à offrir aux supporters qui viennent au spectacle. On permet ainsi de faire découvrir que le sport peut être magnifique. Le sport, c'est permettre au corps de faire ce que la tête veut. C'est une forme d'intelligence assez belle. Que ce soit de la danse ou du football, c'est pareil. Ton corps répond à ce que ta tête demande.Parce que pour survivre, il faut gagner. Même si gagner la plupart du temps s'avère être la conséquence de la qualité et de la beauté de ton jeu ; il y a des moments où la fluidité, la spontanéité de ton équipe disparaissent par manque de confiance. Tu es obligé de temps à autre de faire des compromis avec ce que tu aimerais vraiment, pour survivre...Oui, oui, je veux rester un enfant.J'entends par là que l'enfant vit dans le présent, dans le ludique. Finalement, tu es venu au jeu quand t'étais gamin. L'adulte vit dans le compromis, entre ses souffrances intérieures et le monde extérieur, il est obligé d'être responsable. J'ai souvent eu l'impression que si tu ne t'adresses qu'à l'adulte, tu tues ce qui fait la beauté de ce jeu, l'initiative, l'insouciance, l'esprit d'entreprise. Tout le monde extérieur ne s'adresse qu'à l'adulte :On doit rééquilibrer le discours, le pousser à jouer, à entreprendre. Quand il ne joue pas, il pleure ; quand il joue, il a peur de décevoir les gens. Il faut encourager l'insouciance, évidemment.Non, pas l'insouciance, mais le plaisir de jouer. Ça me paraît très important.Peut-être que vous avez raison.Je vous concède, c'est vrai, que c'est une façon de rester en vie, mais je suis moins convaincu que vous que je ne vais pas redevenir entraîneur. Après, c'est vrai qu'il y a la fameuse barrière de l'âge que tu ne peux pas éviter. Pas tellement à mes propres yeux, parce que pour l'instant, touchons du bois, j'ai la santé, mais à ceux des autres, pour qui t'es un vieux. C'est marrant, c'est une discrimination autorisée, celle-là.Je vous rassure, je suis bel et bien en vie. J'essaie encore de m'améliorer et je dois dire que je n'y arrive pas tous les jours, mais j'essaye. Pour la seconde partie de la question, j'ai une passion pour Rafael Nadal. J'ai lu une interview où il expliquait qu'. Ce que j'admire le plus, c'est qu'il arrive à maintenir un degré de vigilance contre des adversaires classés cent-cinquantième mondial. Il a conservé cette humilité incroyable malgré le temps qui passe.Pour Monaco, j'en parle parce que personne ne le sait. Il y avait déjà une certaine forme de longévité en moi. J'ai exercé mon métier avec l'idée que je n'aurais pas pu avoir la même liberté ailleurs. Je n'aurais pas pu faire au Real ce que j'ai fait à Arsenal. Ai-je l'obsession de durer ? Pas vraiment, mais en même temps, je me souviens de mon père me disant en Alsace :Quand on donne sa parole, on donne sa parole. Peu importe ce que tu es payé ; j'ai donc fait ça sans trop réfléchir. Peut-être avec un certain manque de lucidité parce qu'à un certain moment, faut peut-être dire « bon, ça va » . J'étais comme ça...Non, pas du tout. Pendant la compétition, j'ai toujours respecté les règles, je n'ai jamais triché, ni dopé ou corrompu qui que ce soit, ni obligé un joueur blessé à entrer sur le terrain. Durant toutes ces années, j'ai exercé mon métier, ma passion avec une certaine éthique, même si j'ai dû lutter contre certaines injustices, sur et surtout en dehors du terrain.J'aimerais bien, mais quand tu accuses, il faut avoir des preuves. À l'époque, la suspicion créait un climat terrible. Il y a eu des faits avérés et ça a été l'affaire VA-OM. Pour le reste, je n'en sais pas plus que vous. Je ne connais que ce que vous avez sans doute entendu. Je n'en sais pas plus.La convergence des moyens financiers a créé la concentration des meilleurs footballeurs dans un petit nombre de clubs. Le développement de l'information a favorisé une uniformisation dans la manière de penser, de jouer qui s'est traduite, par exemple, par ce goût du pressing, du contre-pressing... Tout le monde parle, pense et joue pareil, il y a des modes... Ce jeu standard a enlevé une des grandes beautés de notre sport, son côté imprévisible. Qui aujourd'hui va devenir champion d'Italie ? La Juve. Champion de France ? Le PSG. Qui sera champion d'Allemagne ? Le Bayern.Je dirais que le football des dix dernières années s'est surtout. On est allés vers la bête explosive et la puissance. En même temps, cette augmentation des valeurs physiques a créé une défense beaucoup plus compacte. La distance entre les joueurs en phase défensive a diminué, ce qui donne moins d'espace de création. Ainsi, les non-athlètes ont été exécutés et expulsés du jeu. Le football souffre aujourd'hui d'un manque de créativité, les artistes ont disparu. Je réfléchis un peu pour qu'ils ne meurent pas. Il faudrait peut-être édicter une loi un peu plus permissive sur le hors-jeu pour faire de nouveau reculer la défense, pour que les joueurs créatifs aient plus d'espace pour s'exprimer.Ses chiffres sont indéniables.Ce n'est pas un grand créateur. Je dis souvent que Ronaldo, c'est l'athlète-footballeur, et Messi, l'artiste d'exception, c'est la différence entre les deux. Après, chacun préfère l'un ou l'autre. Quand on aime le jeu, on préfère l'artiste. Le créatif te fait découvrir des choses que tu ne vois pas, que tu n'as même pas envisagé depuis les tribunes. C'est plus fin, même si je ne nie pas la qualité du Portugais. Je crois simplement que le football a évolué vers le style Ronaldo. Cela ne veut pas dire qu'il faut éliminer les créatifs. Les règles doivent évoluer pour rendre le jeu plus spectaculaire, plus beau à voir.Ce qui m'anime, c'est de rendre le jeu plus juste, plus aéré, plus spectaculaire. J'aimerais faire évoluer la règle du hors-jeu : vous pourriez rester « en jeu » tant qu'une partie de votre corps même infime soit sur la même ligne que le défenseur. Cela obligerait les défenseurs à reconsidérer leur façon de préserver leur camp. Sur corner, la balle pourrait sortir avant de revenir en jeu sans que ne soit sifflée une remise en jeu aux 5,50 mètres. Ça ouvrirait de nouvelles options devant le but. On pourrait aussi avoir la possibilité de jouer un coup franc pour soi-même. Enfin, je souhaiterais qu'on puisse jouer la touche au pied, mais seulement dans son propre camp, ça accélérerait le jeu. Cela deviendrait un avantage, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt un handicap, vu que tu joues à un de moins.Peut-être. J'ai surtout voulu mieux comprendre le monde qui m'entoure, ça me rassure. Comme je n'avais pas trop confiance dans la qualité de mes décisions, j'ai essayé de rationaliser mes choix. Je me disais souvent que l'avenir du joueur était en jeu et que si j'en savais un peu plus, ce serait mieux. J'ai également devancé l'évolution de la société à ce niveau-là. Quand j'étais jeune, je devais me battre pour avoir l'information ; quand je rentrais chez moi avec un bon bouquin, j'étais le plus heureux des hommes. Aujourd'hui, c'est l'inverse, il faut faire le tri, sélectionner les deux, trois informations qui vont t'aider à comprendre ce que tu cherches. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille se faire dominer par les scientifiques. Aujourd'hui, il y a un tel afflux de chercheurs dans les clubs qu'ils prennent le pouvoir, c'est un vrai danger. L'entraîneur qui est dos au mur, stressé, ils lui disent :C'est là que l'entraîneur ne doit pas céder et prendre la décision finale, mais ça peut également lui permettre de mieux comprendre le monde dans lequel il vit.Je pense que la tentation est de trop les considérer et de prendre des décisions en leur nom.Tout le temps et même encore aujourd'hui.Si vous avez des enfants, vous allez les encourager à bosser. Le travail n'est pas la réponse à tous les problèmes, mais le talent sans effort ne mène à rien. Prenons l'image d'une bouteille que vous devez remplir et imaginons que la bouteille, c'est la vie. À l'intérieur, je mets d'abord mon talent ; ensuite, je regarde à quel niveau je suis.Il y a pas mal d'espace pour finir de remplir la bouteille, je mets donc beaucoup de travail et pour finir, j'y inclus la chance. Je le reconnais, j'ai travaillé d'arrache-pied et j'ai eu beaucoup de chance, finalement.Moi, je n'étais pas doué. Certains doivent y arriver. Au bout du compte, je n'ai pas consacré assez de temps à ma vie privée, à ma famille. Je fais un métier de célibataire. D'abord parce que ce job te dévore et, ensuite, parce qu'il faut être capable de faire ses valises pour partir en Chine, au Japon ou n'importe où dans le monde, si tu n'as pas de travail. Quand t'as des enfants et une famille, c'est beaucoup plus dur.Je dis souvent, notamment dans mes conférences, que j'ai découvert en regardant en arrière que j'étais un monstre quelque part. Je voulais observer Dragan Stojković qui était le sixième étranger à Nagoya, me rendre compte de ce qu'il avait dans le ventre et discuter avec lui, mais j'aurais pu le voir en janvier.Non.J'ai besoin de l'être. J'ai beaucoup souffert de décisions iniques. Perdre, c'est déjà difficile, mais perdre sur des coups de sifflet injustes, c'est pire. Essayons de réduire les erreurs d'arbitrage. Pour moi, la main de Maradona, ce n'est pas la main de Dieu, mais celle du diable. Avec la VAR, elle n'aurait pas existé. Il y a des peuples qui se pavanent sur la base de décisions injustes qui n'encouragent pas les enfants à se comporter correctement. Je suis pour l'arbitrage vidéo, même si je reconnais que lors d'Everton-Liverpool, la VAR était totalement à côté de la plaque. Néanmoins, d'après les statistiques, avant la VAR, il y avait 84% de bonnes décisions, alors qu'il y en a 95% aujourd'hui. Ça fait 11%, soit 10 000 décisions...Si, si. Ils décident moins, c'est vrai. Je trouve surtout qu'elle n'intervient pas toujours quand il faudrait. Le tacle de Pickford sur Virgil van Dijk peut échapper à l'arbitre, mais pas à la VAR. Le gardien d'Everton aurait dû être expulsé.Parce que – comme vous le dites –, le jeu est tellement incertain que j'ai la nécessité de l'être. Parce que la défaite, aussi, fait tellement mal que tu fais tout pour l'éviter...Peut-être, je ne suis pas allé chercher aussi loin. Je m'en suis tenu à la douleur ressentie quand je perdais.Quand on est pendant si longtemps dans un endroit, ça crée peut-être un vide. On occupe beaucoup d'espace et quand on n'est plus là, les uns et les autres se regardent et se demandent :Il faut trouver un nouvel équilibre dans l'organisation du club. En même temps, je trouve que les gens qui viennent après veulent trop changer les choses et renier la culture qui existait avant leur arrivée. La culture d'un club est beaucoup plus profonde, plus tenace qu'on ne le pense et elle n'aime pas être étouffée. Tu ne peux pas aller demain matin au Real Madrid et jouer avec six défenseurs. La tradition du club est trop forte. Arsenal doit trouver son nouvel équilibre.Le Barça et le Real Madrid ont dominé parce qu'ils avaient les moyens financiers les plus importants.Je ne compte pas les Ligues Europa pour une seule raison, c'est que les Sévillans ont gagné trois de leurs C3 en étant expulsés de la Ligue des champions. C'est une forme de récompense pour les perdants. Oui, le Barça, à un moment donné, avait une équipe qui atteignait presque la perfection par sa qualité technique. Ils sont beaucoup moins forts aujourd'hui, car ils sont soit vieux, soit plus là, et ceux qui les ont remplacés ne sont pas assez forts.Oui, parce qu'ils ont développé le football que je prône, moi, basé sur la technique.Mal. La décision était injustifiable financièrement. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris, personne ne comprend. Tous ceux qui aiment Arsenal ont mal vécu cette décision. J'en fais partie. Ils ont licencié 55 personnes, ce qui peut éventuellement être explicable par une certaine réorganisation, une volonté d'efficacité. La mascotte, ça ne peut se justifier par une volonté de rééquilibrer les finances. C'est incompréhensible.Je crois. Je suis favorable à l'initiative individuelle et au libéralisme économique, mais contre le capitalisme sauvage. Il aboutit à l'exploitation des gens et à des absurdités insupportables. Il faut nécessairement de la régulation pour aboutir au bonheur de chacun. Comme toujours, c'est une affaire d'équilibre afin que tout le monde puisse se surpasser et atteindre ses rêves.Non, non.Je suis bien conscient des limites et de mes désirs. Le fossé entre l'Europe et le reste du monde s'agrandit de jour en jour. On est rentrés dans tous les pays pour détecter leurs besoins et leurs manques. On va tâcher d'y répondre. Pour moi, chaque enfant dans le monde mérite d'avoir la chance de jouer au football. C'est le but principal de mon investissement. La FIFA a une mission pédagogique et j'en suis responsable. J'essaie à la fois de mieux analyser le football avec des critères scientifiques et de créer des contenus d'entraînement en ligne pour les éducateurs.