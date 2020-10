Arsenal vient à bout de Liverpool aux tirs au but

Liverpool (4-3-3) : Adrian - N. Williams, R. Williams, Van Dijk (Gomez, 61e), Milner - Grujic, Jones, Wilson - Salah (Origi, 61e), Minamino, Jota (Wijnaldum, 75e). Entraîneur : Jürgen Klopp.



Arsenal (4-3-3) : Leno - Soares, Holding, Gabriel, Kolasinac - Willock, Ceballos (Elneny, 68e), Xhaka - Pépé, Nketiah (Lacazette, 82e), Saka (Maitland-Niles, 86e). Entraîneur : Mikel Arteta.

La vengeance est un plat qui se mange... dans la fadeur.Trois jours après la victoire de Liverpool aux dépens d'Arsenal en championnat (3-1), les deux équipes remettaient ça ce jeudi à Anfield dans le cadre du 4tour de League Cup. Et au bout d'un match sans but, cela a tourné dans l'autre sens lors de la séance de penos. Lespeuvent remercier Bernd Leno.Le moins que l'on puisse dire, c'est que la revanche a démarré sur des bases bien moins envolées que le premier, peut-être parce que Jürgen Klopp et dans une moindre mesure Mikel Arteta ont décidé d'aligner des équipes bis. Si la jeune garde de Liverpool a plutôt contrôlé les débats dans le premier acte, les deux formations, peu créatives, ont eu du mal à se procurer des occasions sérieuses. Au moins jusqu'à la fin de la première mi-temps, puisque Minamino a trouvé la barre au terme d'un moment très chaud dans la surface des Londoniens : pas suffisant, cependant, pour tromper la vigilance de Leno (45).Au retour des vestiaires cependant, Liverpool a décidé de passer la seconde et les, plus confiants, ont multiplié les occasions, grâce à Van Dijk (53), Diogo Jota (56, 63) et Grujic (60, 63). Mais tous se sont heurtés à un Bernd Leno en feu, auteur de parades de très grande classe. Par la suite, le match s'est débridé et Arsenal s'est également procuré quelques situations chaudes, notamment par Holding (71). Pas suffisant, de nouveau, pour prendre l'avantage au score, d'un côté comme de l'autre. C'est à la séance de pénaltys, donc, que se sont départagées les deux équipes : et c'est Arsenal, grâce à un Leno toujours dans le coup et auteur de deux parades face à Origi et Wilson (Elneny a foiré côte visiteurs), qui a tiré son épingle du jeu. Liverpool est éliminé.Alors, on repart pour la belle ?