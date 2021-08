Arsenal transfère pour de bon Joe Willock à Newcastle

#NUFC are thrilled to announce the signing of Joe Willock on a long-term deal.Welcome back, @Joewillock! — Newcastle United FC (@NUFC) August 13, 2021

LT

St Joes' Park.Déjà prêté entre février et juin à Newcastle par Arsenal, le jeune Joe Willock s’est définitivement envolé chez les, a annoncé le club ce vendredi. Il s'est engagé pour six ans dans le nord de l'Angleterre après dix-sept ans passés dans le nord de Londres. Selon la presse britannique, le joueur de 21 ans quitterait l’Emirates Stadium et la capitale britannique pour la modique somme de 29 millions d’euros (bonus compris).Pendant ses six mois de prêt, il a porté le maillot noir et blanc à quatorze reprises pour huit buts inscrits. Steve Bruce compte d’ailleurs sur son nouveau joueur dès ce week-end pour l’ouverture de la Premier League avec la réception de West Ham.[...], a expliqué le coach.Six ans à Newcastle… Ça paraît long.