Paris fait chuter Arsenal, Lyon surmonte le Bayern

Après les qualifications du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid (0-1) et de Wolfsburg face à Glasgow (1-9), le PSG et l'OL ont respectivement rempli leur mission contre Arsenal et le Bayern Munich. Dans la douleur à chaque fois (2-1), mais l'essentiel est là : après une demie 100% française mercredi prochain, il y aura au moins un club hexagonal en finale de Ligue des champions féminine le 30 août à Bilbao.

Arsenal (4-3-3) : Zinsberger - Maritz, Williamson, Beattie (Schnaderbeck, 49e), McCabe (Catley, 89e) - Wälti, Little, Van de Donk (Roord, 89e) - Evans (Nobbs, 76e), Miedema, Mead (Foord, 76e). Entraîneur : Joe Montemurro.



PSG (4-3-3) : Endler - Lawrence, Paredes, Dudek, Morroni - Bachmann (Bruun, 74e), Däbritz, Geyoro - Diani (Formiga, 89e), Katoto, Nadim (Baltimore, 68e). Entraîneur : Olivier Echouafni.

Lyon (4-2-3-1) : Bouhaddi - Bronze, Buchanan, Renard, Majri - Henry (Gunnarsdottir, 46e), Kumagai - Cascarino, Marozsán, Le Sommer (Taylor, 65e) - Parris (Karchaoui, 65e). Entraîneur : Jean-Luc Vasseur.



Bayern (5-4-1) : Benkarth - Gwinn, Demann, Glas (Ilestedt, 80e), Simon, Lohmann (Zadrazil, 80e) - Magull, Hegering, Dallmann, Schüller (Damjanovic, 60e ; Laudehr, 74e) - Beerensteyn (Asseyi, 60e). Entraîneur : Jens Scheuer.

Par Julien Duez

Arsenal n’étant jamais parvenu à s’imposer contre un club français en C1, l’entraîneur desJoe Monterummo donnait les Parisiennes favorites avant le coup d’envoi. Très vite, les filles d’Olivier Echouafni dictent leur tempo et assument leur statut. Pendant que la défense se charge d’étouffer labuteuse néerlandaise Vivianne Miedema, Marie-Antoinette Katoto anime le front offensif. Et c’est justement la Française qui trouve le chemin des filets au bout d’un quart d’heure, en reprenant de volée un corner botté par Nadia Nadim. Ce dixième but en Ligue des champions pour MKA est le signal de la révolte pour les Londoniennes, emmenées par une virevoltante Kim Little. Laquelle, après avoir frôlé de près le poteau gauche d’Endler, trouve le chemin des filets sur une frappe en pivot à la limite du hors-jeu et punit cash la baisse de rythme parisienne juste avant la pause. Heureusement, l'entrée de Signe Bruun à un quart d’heure du terme se révèle de nouveau déterminante. Bien trouvée par Katoto au second poteau, la Danoise s’impose face à Zinsberger et récompense les Parisiennes de leur solide prestation. Il reste donc encore une chance de se venger de la finale de Coupe de France, perdue face à la bête noire rhodanienne.Contrairement à une autre demi-finale européenne disputée il y a quelques jours, c’est dans la peau du favori que l’OL débarque face au Bayern. Mais à la surprise générale, les Fenottes peinent à faire la différence, et les partenaires de Giulia Gwinn font jeu égal avec les championnes d’Europe en titre. Il faut attendre un éclair de génie signé Eugénie Le Sommer juste avant la pause pour voir Nikita Parris prendre le dessus sur Laura Benkarth et marquer de la tête dans le but vide, malgré une sortie dangereuse de la portière bavaroise.Replacée au poste de latérale gauche, Amel Majri n’a rien perdu de ses qualités offensives et le prouve en faisant le break peu avant l'heure de jeu grâce à un coup franc qui passe avec l’aide du poteau. Seules frayeurs au tableau : la réduction du score de l’ancienne Lyonnaise Caroline Simon, et une barre de Lohmann à dix minutes du terme. Entrée en seconde période, l’ex-Bordelaise Viviane Asseyi ne sera donc pas parvenue à tromper Sarah Bouhaddi. Les Fenottes s’imposent dans la douleur, mais prouvent qu’elles restent malgré tout un cran au-dessus. Paris est prévenu.