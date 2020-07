Arsenal tabasse Norwich, Leicester prêt à tomber de son perchoir

En infligeant une nouvelle correction à la lanterne rouge Norwich (4-0) ce mercredi en Premier League, Arsenal s'est repositionné à six points de la cinquième place de Manchester United. Les Foxes de Leicester, eux, ont confirmé leur apathie depuis la reprise en laissant la victoire à Everton (2-1) et peut-être même leur troisième place à Chelsea, en déplacement à West Ham ce soir. Quant à Allan Saint-Maximin, il a pétaradé en signant trois passes décisives lors de la démonstration de Newcastle à Bournemouth (1-4).

25

Comme d'habitude, Arsenal ne fait pas trembler grand-monde une fois la partie lancée, mais quand lesparviennent à franchir l'écueil de l'ouverture du score, la donne n'est plus la même. Ainsi, après que Pierre-Emerick Aubameyang a profité d'une belle bêtise de Tim Krul pour ouvrir la serrure, les Canonniers s'autorisent à se dérider et ça donne ça : un but du break sublime, lancé par une élégante transversale du moqué David Luiz, prolongée par Kieran Tierney, relayée subtilement par Aubameyang et habilement conclue par Granit Xhaka. Pour Norwich, qui n'a jamais su remonter une ouverture du score cette saison, la messe semble dite. Méfiance, néanmoins : Xhaka bégaye dans sa propre surface, puis Emiliano Martínez se détend admirablement pour dire ouste à un joli coup-franc de Kenny McLean.Pas de panique :Aubameyang renfile sa cape de super-héros en deuxième période pour punir les. De quoi donner des ailes à Cedric, tout content de goûter aux filets adverses à dix minutes du terme. Pour un peu, on en oublierait presque qu'Aubameyang est devenu lele plus rapide à atteindre la barre des 50 buts en championnat. Celle des 51 aussi, du coup.L'interruption de la Premier League n'a pas donné d'idées auxde Leicester. Pire : les coéquipiers de Jamie Vardy semblent avoir perdu ce qui faisait leur charme (et leur incontestée troisième place du classement) depuis le début de la saison. Dix minutes à peine après le coup d'envoi, Everton déroule son football, Lucas Digne bluffe son monde d'une dynamique passe de la tête dans la course d'Anthony Gordon, et Richarlison est bien placé pour reprendre le centre à ras de terre du minot. 180 secondes plus tard, le manque de confiance colle à la peau des hommes de Brendan Rodgers : Wilfred Ndidi volleye un coup-franc de Gylfi Sigurdsson, qui ne se fait pas prier pour entourlouper Kasper Schmeichel sur penalty.Mais la réussite, elle, n'a pas fui les troupes de Leicester : peu après le retour des vestiaires, Mason Holgate dégage un ballon chaud en plein dans la face de Kelechi Iheanacho, entré en catimini quatre minutes plus tôt, et permet contre son gré de relancer son adversaire du soir. Et lesont des raisons d'y croire : lesne respirent pas non plus la sérénité, en atteste cette atrocité de Jordan Pickford que Michael Keane dégage sur sa ligne. Malgré plusieurs occasions franches, les hommes en rose n'y arriveront pas et laissent à Chelsea l'occasion de reprendre, dès ce soir contre West Ham, une troisième place que lesoccupent depuis... le 19 janvier.Toujours sympa d'affronter une équipe au fond du trou. En roue libre, Newcastle a pu en faire la savoureuse expérience ce mercredi. En cinq minutes, Dwight Gayle avait déjà doublé lessans difficulté, avant que la Maserati Allan Saint-Maximin continue de faire fumer les pneus. Undans la surface pour Sean Longstaff et une pointe de vitesse pour Miguel Almirón plus tard, et voilà comment Bournemouth est devenu invisible dans le rétro desgrâce à la troisième passe décisive de la soirée dufrançais. Et même le revanchard Valentino Lazaro a pu participer à la fête dans le dernier quart d'heure ! Sympas, les coéquipiers de Jonjo Shelvey laisseront les locaux sauver l'honneur grâce à Dan Gosling dans le temps additionnel.