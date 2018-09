Arsenal signe la passe de quatre face à Everton

405

Arsenal (4-2-3-1) : Čech (c) - Bellerín, Sokrátis (Holding, 39e), Mustafi, Monreal - Xhaka, Torreira - Özil, Ramsey (Welbeck, 80e), Aubameyang (Iwobi, 68e) - Lacazette. Entraîneur : Emery.



Everton (4-2-3-1) : Pickford - Kenny, Zouma, Keane, Digne - Gueye, Davies (c) - Walcott (Bernard, 72e), Sigurdsson, Richarlison - Calvert-Lewin (Tosun, 72e). Entraîneur : Silva.

Il commence à avoir de la gueule, ce renouveau desChahutés, mais efficaces à l'Emirates, les hommes d' Unai Emery ont signé leur cinquième succès de rang toutes compétitions confondues , le quatrième en championnat . Une victoire construite en seconde période, d'abord grâce à und' Alexandre Lacazette (56) qui a fracassé le poteau de Pickford pour faire trembler les filets avant de casser la démarche pour fêter son deuxième but de la saison. Le temps de repartir depuis le rond central, Aubameyang a fait le break à l'arrache et en position de hors-jeu (59).Rassurant. Puisqu'avant ça, les locaux ont plus défendu qu'autre chose et se sont fait peu dangereux (une grosse parade de Jordan Pickford à la 12et une barre touchée par PEA au hasard d'un centre à la 42). Vêtus de leur tunique aux touches fuchsia, les coéquipiers de Kurt Zouma et Lucas Digne se sont au contraire donné les moyens d'espérer avec Richarlison de retour et en jambes (21, 28, 44), mais ont beaucoup buté sur Petr Čech (2, 31, 38, 71). Et le portier casqué a pu valider son premiercette saison.La sérénité attendra. Mais les points des Canonniers s'accumulent, mine de rien.