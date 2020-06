Arsenal se relance à Southampton

187

Southampton (4-2-2-2) : McCarthy - Bertrand, Bednarek, Stephens (expulsé, 84e), Valery (Walker-Peters, 46e)- Højbjerg (Vestergaard, 46e), Armstrong - Redmond, Ward-Prowse - Obafemi (Long, 46e), Ings (Romeu 94e). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.



Arsenal (4-3-3) : Martinez - Tierney (Kolosinac, 63e), Holding, Mustafi, Bellerín - Saka, Xhaka, Ceballos (Maitland-Niles 79e) - Aubameyang, Nketiah (Lacazette 79e), Pépé (Willock, 63e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Trois mois et demi après, revoilà une victoire.En déplacement à Southampton, Arsenal s'est relancé grâce à une poussive victoire 2-0. Leslancent enfin leur déconfinement, après deux défaites contre Manchester City et Brighton.Dès le début de match, Arsenal démarre avec plus d'entrain. Le jeune Nketiah pense ouvrir le score (7) avant d’être signalé hors jeu, puis Aubameyang trouve la barre (10). Le sort va alors tourner en leur faveur, quand le portier local Alex McCarthy rate totalement sa relance plein axe : Nketiah anticipe et pousse la balle dans la cage vide (20).Et puis, ce beau visage va s’estomper. Southampton s’empare du ballon en deuxième période, tandis que lessont de moins en moins sereins derrière. Redmond, d’une demi-volée non cadrée (72), puis Danny Ings (77) ratent l’égalisation. La pression est constante, mais le suspense prend fin quand Stephens est exclu pour un tacle sur Aubameyang (84). Sur le coup franc qui suit, Willock suit bien et reprend la deuxième tentative de Lacazette repoussée par McCarthy. Le break est fait et Arsenal empoche les trois points, non sans trembler.Après ce match, Southampton reste 14et Arsenal revient à six points du cinquième, Manchester United.