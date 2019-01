Arsenal déçoit encore à West Ham

4

West Ham (4-2-3-1) : Fabiański - Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell - Noble, Rice - Antonio (Obiang, 80e), Nasri (Snodgrass, 70e), Felipe Anderson - Arnautović (Carroll, 70e). Entraîneur : Mauricio Pellegrini.



Arsenal (3-4-3) : Leno - Mustafi (Ramsey, 59e), Papastathopoulos, Koscielny - Maitland-Niles (Bellerín, 68e), Guendouzi, Xhaka (Torreira, 59e), Kolašinac - Iwobi, Lacazette, Aubameyang. Entraîneur : Unai Emery.

Desballonés.Sur la pelouse des voisins de West Ham , les hommes d' Unai Emery ont encore une fois étalé leur incapacité à pouvoir élever leur niveau de jeu. Si l’intensité et les bonnes volontés étaient au rendez-vous pour ces retrouvailles avec le championnat, la solidité et l’efficacité l'étaient moins. En première période, Alexandre Lacazette , mais aussi Nasri, Felipe Anderson et Rice côtéont tous exploité les largesses des défenses, mais aucun n'a su trouver le cadre ou réellement inquiéter les gardiens.Et si l'ancien Lyonnais bute sur Fabiański, West Ham aura besoin que ces trois hommes unissent leurs forces pour enfin faire mouche, juste au retour des vestiaires. Anderson percute côté droit, après un corner mal renvoyé par Xhaka, Samir Nasri décale pour Declan Rice . À deux jours de son vingtième anniversaire, le milieu irlandais ouvre son pied pour trouver la lucarne de Bernd Leno et inscrire son premier but dans l'élite. Iwobi a beau insister ou Koscielny marquer en position de hors-jeu, rien n'y fera pour remettre lesdans la course.Sans capacité de réaction et n'opérant que par à-coups, Arsenal laisse un quatuor se détacher et se retrouver à six points de Chelsea