Arsenal se fait peur à Watford

Watford (4-3-3) : Foster - Femenía, Cathcart, Samir, Kamara - Sissoko, Louza (Kayembe, 64e), Cleverley (Kalu, 89e) - Hernández, Dennis, Pedro. Entraîneur : Roy Hodgson.



Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Cédric, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Ødegaard (Holding, 90e), Martinelli (Pépé, 73e) - Lacazette (Nketiah, 80e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Arsenal n'a pas encore dit adieu à ses vieilles habitudes.Les jambes tremblantes sur les dernières minutes, Arsenal a néanmoins gratté un succès important (2-3) dans la course à la Ligue des champions, sur la pelouse de Watford ce dimanche après-midi.Lesont pourtant régalé offensivement à Vicarage Road : Bukayo Saka-Martin Ødegaard pour lancer les hostilités avec une conclusion du Norvégien, Saka-Alexandre Lacazette pour reprendre les devants avec une finition clinique de l'Anglaispuis Gabriel Martinelli, jusque-là un peu discret, qui profite de l'excellent travail en pivot de Lacazette, encore, pour participer à la fête. Le score aurait pu être encore plus lourd mais le corps arbitral n'accorde pas un penalty évident à Lacazette (74) et son remplaçant, Eddie Nketiah, touche le mauvais côté du poteau de Ben Foster (81).Piqués au vif, lesn'ont cependant jamais baissé les bras. Revenus rapidement au score grâce à un bijou de Cucho Hernández, les protégés de Roy Hodgson font douter les Canonniers jusqu'au bout suite à la réduction du score tardive de Moussa Sissoko. En vain, Arsenal résiste et peut, provisoirement, célébrer ses retrouvailles avec le top 4 de Premier League en attendant le derby de Manchester.Pour Watford en revanche (19, 21 points), ça sent de plus en plus le sapin.