Arsenal se balade à Newcastle

Newcastle (5-3-2) : Dúbravka - Murphy, Fernández (Schär, 72e), Clark (Gayle, 84e), Dummett, Ritchie - Longstaff, Shelvey, Almirón (Joelinton, 73e) - Saint-Maximin, Wilson. Entraîneur : Steve Bruce.



Arsenal (4-2-3-1) : Ryan - Bellerín, Luiz (Chambers, 53e), Gabriel, Xhaka - Elneny, Ceballos - Willian, Ødegaard (Partey, 85e), Martinelli - Aubameyang (Pépé, 78e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Après-midi pépère pour les, qui se sont facilement imposés sur la pelouse de Newcastle (0-2), pour qui le maintien devra encore attendre.Bien que l'espoir d'accrocher une qualification européenne par le championnat soit très mince, Mikel Arteta et ses hommes ont parfaitement négocié cette rencontre face au dix-septième de Premier League, Mohamed Elneny lançant ses coéquipiers dès les premières minutes de la rencontre d'une belle demi-volée à l'entrée de la surface, rappelant au passage que les milieux d'Arsenal peuvent apporter autre chose que des passes latérales et des cartons rouges. L'Égyptien est d'ailleurs imité quelques minutes plus tard par Xhaka, mais Dúbravka est vigilant (29).Malgré la prestation discrète d'Ødegaard, lesmaîtrisent tranquillement cette rencontre (19 tirs à 5, 60% de possession de balle) et se mettent définitivement à l'abri grâce à une belle acrobatie d'Aubameyang, sur un centre millimétré de Martinelli, le premier but du Gabonais en Premier League depuis le 6 mars dernier. Malgré la sortie sur blessure de David Luiz, qui effectuait son retour à la compétition après une opération, Arsenal s'impose sans souci face à une faible équipe de Newcastle, qui terminera la rencontre à dix après l'exclusion de Schär pour un tacle non maîtrisé (90), et repart de St James' Park avec les trois points dans la besace.Une préparation idéale avant de retrouver Villarreal, jeudi, en demi-finales retour de Ligue Europa.