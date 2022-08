Arsenal se balade à Bournemouth

Bournemouth (3-1-4-2) : Travers - Mepham, Senesi (Anthony, 46e), Kelly - Lerma - Smith, Zemura, Tavernier, Pearson (Cook, 46e) - Moore, Billing (Christie, 65e). Entraîneur : Scott Parker.



Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - White (Tomiyasu, 75e), Saliba, Gabriel, Zinchenko - Partey, Xhaka (Lokonga, 88e) - Saka (Tierney, 88e), Ødegaard (Smith-Rowe, 74e), Martinelli (Nketiah, 74e) - Jesus. Entraîneur : Mikel Arteta.

GunnersLed'Arsenal est de retour.Impérial, Arsenal s'est promené ce samedi à Bournemouth (0-3) et prend provisoirement la tête de la Premier League. Au Vitality Stadium, lesont très vite frappé : profitant d'un festival de Gabriel Jesus et d'une tentative de Gabriel Martinelli repoussée, Martin Ødegaard a inscrit son premier but de la saison. Puis le deuxième, cinq minutes plus tard, après un excellent mouvement des Canonniers conclu par l'opportunisme du Norvégien. Les, dépassés et assommés, ont baissé les bras alors même que le quart d'heure de jeu n'était pas atteint. Un constat appuyé par les statistiques, largement en faveur d'Arsenal (six tirs à treize, 59% de possession pour les hommes de Mikel Arteta).Mais le clou du spectacle est intervenu en début de seconde période. Légèrement réveillés, les joueurs de Scott Parker ont définitivement été mis KO lorsque Granit Xhaka a adressé un amour de ballon en retrait pour une lumineuse frappe du gauche signée William Saliba. Lucarne opposée, pépite validée. Arsenal s'est alors contenté de gérer la fin de rencontre, et est même passé à quelques millimètres - décelés par la VAR - d'aggraver le score par Jesus (72).La hype est réelle, autour de l'Emirates Stadium.