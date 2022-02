Arsenal scalpe Wolverhampton au buzzer

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Cédric (Nketiah, 76e), White, Gabriel, Tierney (Tavares, 90e+2) - Partey, Xhaka - Saka, Ødegaard, Martinelli (Pépé, 71e) - Lacazette. Entraîneur : Mikel Arteta.



Wolverhampton (3-4-3) : Sá - Kilman, Coady, Saïss - Semedo (Jonny, 61e), Neves, Moutinho, Aït Nouri - Podence (Dendoncker, 90e), Jiménez, Hwang (Neto, 75e). Entraîneur : Bruno Lage.

Comme un parfum d'Europe à l'Emirates Stadium ce jeudi soir.Tendu, intense et incertain, ce match en retard de la 20journée de Premier League entre Arsenal et Wolverhampton a finalement accouché d'une victoire sur le gong des(2-1) grâce à un malheureux CSC de José Sá, le portier des, dans les dernières secondesAlertés une première fois par un but de la tête de Rúben Neves, refusé pour une position de hors-jeu (6), les Canonniers sont punis quelques instants plus tard : passe en retrait ratée de Gabriel en direction d'Aaron Ramsdale, interception de Hwang Hee-chan et un but fâcheux. Après 20 minutes à l'envers, durant lesquelles lesauraient pu breaker grâce à Raúl Jiménez (12), les hommes de Mikel Arteta se rebellent, mais restent trop discrets.Rebelote en seconde période : à Arsenal la domination territoriale (26 tirs à 6, 56% de possession), aux hommes de Bruno Lage les contres. En mode siège, les locaux ont tout de même fini par égaliser, au terme d'une belle action collective conclue par le premier but de Nicolas Pépé en championnat cette saison. Et si Arsenal n'aurait fait mieux qu'un nul, voire une défaite, dans ce genre de rencontre il y a encore un an, lesont bel et bien arraché la victoire en fin de partie. La combinaison entre Alexandre Lacazette et Pépé a permis au premier de trouver la faille, bien aidé donc par le pauvre José Sá.Plus que jamais, Arsenal peut croire au top 4 cette année.