Arsenal s'incline mais file en quarts, Tottenham poussé en prolongations

Battu à domicile par l'Olympiakos (0-1), en huitièmes de finale retour de Ligue Europa ce jeudi, Arsenal doit sa qualification à son avance prise au match aller. La Roma a elle de nouveau maté le Shakhtar (1-2), alors que Grenade s'est incliné à Molde (2-1) mais se hisse tout de même en quarts. La plus grosse surprise de la soirée se situe pour l'instant à Zagreb, où Tottenham est en train de jouer les prolongations...

Encaisser trois buts à la maison lors du match aller ne doit pas être synonyme de résignation. La preuve, avec l'Olympiakos. Giflés à domicile par lesla semaine dernière (1-3), les Grecs ont pris leur revanche en s'imposant à l'Emirates sur la plus petite des marges. L'unique buteur du soir s'appelle Youssef El-Arabi, qui s'est joué de David Luiz en début de deuxième période, avant d'ajuster Bernd Leno. Pas vraiment dans leur assiette, à l'image de Nicolas Pépé ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, qui ont manqué plusieurs belles occasions, les Londoniens assurent malgré tout la qualification. Pour la manière, on repassera.Un doublé de Mislav Oršić... Et voilà l'avance de Tottenham qui a déjà fondu comme neige au soleil, face au Dinamo Zagreb. Direction les prolongations pour les...Et si la seule équipe italienne en quarts de finale d'une coupe d'Europe cette saison s'appelait… l'AS Roma ? La question mérite d'être posée, alors que l'Inter, la Juve, l'Atalanta, la Lazio (C1) et Naples (C3) sont déjà éliminés, et que l'AC Milan - opposé ce jeudi soir à Manchester United - est encore loin d'être qualifié (1-1 à l'aller). Le club de la Louve, de son côté, a pu compter sur son buteur «» Borja Mayoral, pour remettre une petite gifle derrière la tête d'un Shakhtar déjà bien amoché après la première manche (3-0). L'Espagnol a en effet inscrit son sixième et septième but dans la compétition, d'abord de la tête en véritable renard, puis en convertissant une belle offrande de Carles Pérez. Entre temps, Júnior Moraes avait réduit la marque. Le seul point noir de la belle soirée romaine, s'il en fallait un.Pas de deuxième exploit consécutif, pour Molde. Après avoir sorti Hoffenheim en seizièmes de finale, les Norvégiens n'ont pas pu remettre ça face à Grenade. Battu à l'aller en Espagne (2-0), le petit poucet de la cuvée y a pourtant cru lorsque Eirik Ulland Andersen - déjà triple buteur face aux Allemands (une fois à l'aller, deux fois au retour) - a poussé Jesús Vallejo à tromper son propre gardien. Molde aurait même pu prendre l'avantage lorsque David Datro Fofana est venu buter sur Rui Silva (66). Tout juste entré en jeu, c'est finalement Roberto Soldado qui a mis fin aux espoirs norvégiens d'un joli coup de casque. Le penalty d'Eirik Hestad en fin de matchest anecdotique, mais il permet au moins aux siens de quitter la compétition la tête haute.