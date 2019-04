Arsenal s'en sort bien à Watford

Watford (3-4-1-2) : Foster - Janmaat, Kabasaele, Cathcart - Masina (Sema, 86e), Kiko Femenía (Success, 59e), Capoue, Doucouré - Hughes - Deeney, Gray. Entraîneur : Javi Gracia.



Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Mustafi, Koscielny, Mavropanos (Guendouzi, 59e), Nacho Monreal - Xhaka, Torreira (Özil, 46e) - Iwobi, Ramsey (Maitland-Niles, 68e), Mkhitaryan - Aubameyang. Entraîneur : Unai Emery.

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Malmené par une équipe de Watford pourtant réduite à dix, Arsenal s'en tire très bien grâce à une offrande du gardien des Ben Foster , à Pierre-Aymerick Aubameyang. Arsenal voyage mal cette saison. Alors pour ce court déplacement à Watford Unai Emery aligne à une défense à quatre. Et ça fonctionne. Bousculés par Watford qui presse très haut d’entrée, lesrésistent et piquent sur leur premier contre. Sur un ballon de relance anodin, Foster hésite et... Aubameyang vient contrer le dégagement du gardien des: 1-0 (9). Dans la foulée, Deeney, le capitaine de Watford , est logiquement exclu pour un coup de coude sur Torreira. Sonnés, lesrepartent de l’avant et inquiètent Leno par Cathcart (19), Gray (23) et Capoue (31). En vain.De retour sur la pelouse, Arsenal accélère. Mais Iwobi manque de précision sur ses centres, et Ben Foster s’envole sur une frappe de Mkhitaryan (57). En contre, Watford trouve des failles comme sur une frappe de Masina qui vient frapper l’équerre de Leno (61). Réduits à dix, lesrésistent face à desmaladroits. À l’image d’Aubameyang sur un centre de Mkhitaryan (73), ou de Xhaka (77). Mieux, Watford inquiète Leno par Gray (79) et Hughes (83). Etouffé en fin de match, Arsenal s’en sort finalement et gagne hors de ses bases. Une première depuis le 9 février.