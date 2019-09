Arsenal s'arrache contre Villa

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Maitland-Niles, Sokrátis, Luiz, Kolašinac - Guendouzi, Xhaka - Pépé, Ceballos, Saka - Aubameyang. Entraîneur : Emery.



Aston Villa (4-3-3) : Heaton - Guilbert, Engels, Mings, Taylor - McGinn, Nkamba, Grealish - Trezeguet, Wesley, El Ghazi. Entraîneur : Smith.

Premier but pour Pépé en Premier League, et gros soulagement pour son équipe.À domicile, Arsenal s'est en effet longtemps laissé surprendre par Aston Villa. Si l'ancien Lillois a enfin trouvé la faille (sur un penalty obtenu par Guendouzi) pour égaliser à l'heure de jeu et répondre à l'ouverture du score de McGinn inscrite en première période (sur un service d'El Ghazi), lesdécevaient et ont failli concéder une défaite étonnante à la suite d'une réalisation signée Wesley (passe décisive de Grealish, en promenade dans le camp adverse) juste après la transformation de l'Ivoirien.Il faut dire que les locaux n'ont pas été aidés par Maitland-Niles, expulsé peu avant la mi-temps pour un second carton jaune sanctionnant un tacle aussi dangereux que maladroit alors que le promu menait déjà. Mais au moment où tout le monde les pensait hors du coup, les favoris ont tout renversé dans les derniers instants en collant deux pions en l'espace de trois minutes. D'abord par Chambers, grâce à une action initiée par Guendouzi et des visiteurs déconcentrés. Puis par l'inévitable Aubameyang, auteur d'un coup franc gagnant.Jolie réaction.