Arsenal retourne Chelsea et remporte la Cup

Rapidement mené au score par Chelsea, Arsenal a renversé la vapeur en finale de la Cup avec un doublé d'Aubameyang, victoire 2-1. Les Gunners colorent une saison morose en remportant la coupe d'Angleterre pour la 14e fois de leur histoire.

Azpilicueta : une finale pourrie en cinq minutes

Le sort s’acharne sur Chelsea

Arsenal (3-4-3) : Martinez - Holding, David Luiz (Sokratis, 88e), Tierney (Kolašinac, 90e+12) - Bellerín, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles - Pépé, Aubameyang, Lacazette (Nketiah, 82e). Entraîneur : Mikel Arteta.



Chelsea (3-4-3) : Caballero - Azpilicueta (Christensen, 35e), Zouma, Rudiger (Hudson-Odoi, 78e) - James, Jorginho, Kovačić, Alonso - Mount (Barkley, 79e), Pulisic (Pedro, 49e), Giroud (Abraham, 78e). Entraîneur : Frank Lampard.



Expulsion : Kovačić (73) à Chelsea Arsenal a sauvé sa saison , comme l'espérait Alexandre Lacazette avant de disputer cette 139finale de la Cup. Seulement huitièmes en Premier League en 2019-20, éliminés de la Ligue Europa dès les 16de finale par l'Olympiakos, lesont gagné le derby londonien face à Chelsea (2-1) pour mettre la main sur leur trophée préféré. Car pour la 14fois de son histoire, Arsenal remporte la coupe d'Angleterre. Grâce à son buteur en pleine bourre, Pierre-Emerick Aubameyang. Grâce, aussi, aux blessures qui ont contrarié son adversaire.Pour jouer cette finale devant les tribunes vides de Wembley, l’entraîneur des, Frank Lampard, aligne la même équipe qui a démarré la demi-finale victorieuse contre Manchester United, à une exception près : Christian Pulisic remplace Willian. Et c’est justement l’Américain qui fait office de détonateur. À la passe pour Mason Mount, il profite ensuite d’une fine déviation d’Olivier Giroud pour conclure à bout portant. La réponse dessignée Nicolas Pépé est splendide, mais le but de l’ancien Lillois - une frappe enveloppée limpide - est refusé pour un hors jeu de Maitland-Niles au début de l’action.Arsenal revient vite à la charge. Pierre-Emerick Aubameyang prend le meilleur sur César Azpilicueta et file vers le but, l’Espagnol l’accroche et la sanctionne tombe : penalty. Aubam’ égalise en ouvrant son pied droit. Cinq minutes plus tard, Azpilicueta, qui s’en était tiré avec un carton jaune sur le péno, voit rouge au sens propre comme au figuré, puisqu'il sort du terrain les yeux rougis à cause d’une blessure musculaire derrière la cuisse.Alors que les deux équipes se quittent sur un score nul 1-1 à la pause, le sort s’acharne sur Chelsea à la reprise. Comme Azpilicueta, Pulisic se claque la cuisse et doit retourner au vestiaire prématurément. Sans son capitaine, la défense de Chelsea est perturbée, mais semble reprendre le contrôle du match. Jusqu'à ce contre assassin : Héctor Bellerín cavale, Andreas Christensen se jette en retard pour le stopper, le ballon arrive sur Nicolas Pépé, qui sert l'homme en forme des: Aubameyang ! Un crochet sur Zouma, et l'international gabonais glisse un piqué au-dessus du gardien. Les affaires de Chelsea ne s'arrangent pas lorsque Mateo Kovačić reçoit un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion à la suite d'une intervention virile face à Xhaka. La sanction est très sévère et à lesne parviendront pas, à 10 contre 11, à mettre en danger le gardien d'Arsenal. Pedro, blessé à son tour à l'épaule, sortira même sur civière dans les derniers instants d'un temps additionnel à rallonge. Vainqueur 2-1, Arsenal termine la saison en beauté et composte par la même occasion son billet européen pour la saison prochaine.