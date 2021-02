Arsenal résiste au Benfica, Naples coule à Grenade

Il fallait aimer les buts, ce jeudi soir. À l'occasion des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa, Arsenal a été chercher un bon match nul à Benfica (1-1) et est désormais en position de force avant le match retour. Ça ne s'est pas aussi bien passé pour Naples, déshabillé à Grenade (2-0). Tout va en revanche très bien pour le Villarreal d'Unai Emery et pour le Shakhtar (tous les deux vainqueurs 0-2, respectivement à Salzbourg et Tel-Aviv). Il fallait également avoir le cœur bien accroché pour suivre Antwerp-Rangers (3-4) et Molde-Hoffenheim (3-3).

Par Félix Barbé

Les gros d'Angleterre se sont imposés un peu plus tôt dans la soirée ... Force est de constater qu'Arsenal n'en fait plus partie. Lesont malgré tout ramené un bon nul de Benfica, en inscrivant un si important but à l'extérieur grâce à Saka, à la conclusion d'une belle action à trois avec Ødegaard et Cédric. L'essentiel est donc préservé pour les Londoniens, eux qui avaient concédé l'ouverture du score de Pizzi sur penalty quelques secondes plus tôt. Sans un énorme raté d'Aubameyang, seul face au but en première période, les joueurs de Mikel Arteta auraient même pu réaliser le gros coup de la soirée.Le premier accroc d'Arsenal cette saison en Ligue Europa, après six victoires en six matchs disputés.Chelsea sera sûrement très content de récupérer ce petit bonhomme en fin de saison. Prêté par lesà Grenade, Kenedy a - presqueà lui tout seul - coulé le Napoli. Auteur d'une super offrande du pied gauche pour Herrera au moment de l'ouverture du score, le Brésilien s'est ensuite mué en buteur deux minutes plus tard en transperçant les cages de Meret. Peu dangereux offensivement ce jeudi soir, voilà le Napoli en grande difficulté avant de rentrer au stade Diego Armando Maradona, comme il faut désormais l'appeler.Une cinquième défaite consécutive toutes compétitions confondues pour Naples hors de ses bases.Même s'il a passé deux ans au PSG, Unai Emery n'a pas perdu son addiction à la Ligue Europa. La preuve : grâce à un solide succès sur la pelouse du Red Bull Salzbourg, le coach basque et sa formation de Villarreal ont pris une très grosse option pour une qualif' en huitièmes de finale. Double passeur décisif - pour Paco Alcácer en première période, puis pour Fer Niño en seconde -, Gerard Moreno a confirmé son excellente forme cette saison. Ça sent déjà le roussi pour les Autrichiens.Enfin un peu de confiance pour Paco Alcácer, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 8 novembre.Parce qu'il en fallait forcément un : voilà le match complètement fou de la soirée ! Après trois changements de leader au tableau d'affichage, les Rangers sortent finalement vainqueurs d'un match de dingue face à l'Antwerp. Menés jusqu'à la 84minute, les Écossais ont d'abord égalisé grâce à Kent, puis ont pris l'avantage à l'aube du temps additionnel sur un penalty de Barišić (le deuxième du match pour lui). De quoi s'arracher les cheveux pour Lior Refaelov, auteur de son côté de deux passes décisives et d'un penalty, qu'il avait lui-même obtenu. Mais quand ça veut pas...Quatre nouvelles réalisations pour les Power Rangers, qui n'ont pas marqué dans seulement un match cette saison, toutes compétitions confondues. Puissant !Le problème, quand on perd 0-1 au match aller en Ligue Europa, c'est qu'on force la décision pour au moins marquer un pion... Et forcément, on s'expose à certains contres. La preuve avec Tetê, qui a doublé la mise pour le Shakhtar en fin de match sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv, et ainsi quasiment mis fin aux espoirs de qualifications des Israéliens. Bien plus tôt dans le match, les Ukrainiens avaient déjà pris l'avantage grâce à Alan Patrick, à la conclusion d'une jolie action collective.La fin de série pour le Maccabi, qui restait sur quatorze matchs consécutifs sans défaite.Munas Dabbur pensait passer la soirée parfaite. En catapultant deux têtes au fond des filets en moins d'une demi-heure de jeu, l'Israélien a parfaitement lancé Hoffenheim à Molde. Et même si les Norvégiens ont réduit la marque sur corner, l'attaquant de 28 ans est de nouveau sorti de sa boîte pour offrir un caviar à Christoph Baumgartner. Sauf que tout s'est enrayé. L'ancien de Séville a d'abord vu troisième but personnel refusé pour un hors-jeu, puis péno a l'heure de jeu a été repoussé. Il n'en fallait pas plus aux locaux pour entamer un come-back assez fou, grâce à Ulland Andersen et Fofana, tous les deux buteurs dans les vingt dernières minutes pour laisser le petit poucet en vie dans la compétition.La confirmation de la spécialité Ligue Europa de Dabbur, avec cinq buts marqués en cinq matchs cette saison... contre seulement 3 pions 17 apparitions en Bundesliga.