Arsenal reprend des couleurs contre Aston Villa

Arsenal (4-4-2) : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares - Saka, Lokonga (Maitland-Niles, 73e), Partey, Smith-Rowe - Lacazette (Ødegaard, 68e), Aubameyang (Martinelli, 90e+1). Entraîneur : Mikel Arteta.



Aston Villa (3-4-1-2) : Martínez - Konsa, Tuanzebe (Bailey, 46e), Mings - Cash, McGinn, Luiz, Targett - Buendía (Ramsey, 68e) - Ings (El Ghazi, 76e), Watkins. Entraîneur : Dean Smith.

Comme au bon vieux temps.Arsenal a renoué avec la victoire en dominant Aston Villa dans le cadre de la neuvième journée de Premier League. La première période a donné lieu à une vraie démonstration de force, en témoigne la différence abyssale au nombre de frappes (14 à 0). Mis en échec par le poteau (20), Thomas Partey a réglé la mire sur corner pour ouvrir le score (23). Le premier but du Ghanéen depuis son arrivée à Londres. Titulaire pour la première fois de la saison en championnat, Alexandre Lacazette a été décisif, comme lundi . Le Français a obtenu un penalty, transformé en deux temps par Pierre-Emerick Aubameyang, après une première parade d'Emiliano Martínez (45+6).Contre son ancien club, le gardien argentin a été l'un des meilleurs, se montrant aussi décisif devant Bukayo Saka (30) et Aubameyang (71). Il n'a néanmoins pu empêcher Emile Smith-Rowe d'aggraver le score à la suite d'une délicieuse déviation de PEA (56). Malgré un deuxième acte plutôt en faveur des visiteurs, plusieurs arrêts d'Aaron Ramsdale (47, 62) et la lucarne trouvée par Jacob Ramsey (82), Arsenal n'a jamais véritablement tremblé. Désormais invaincus depuis six journées, les hommes de Mikel Arteta remontent à la neuvième place.Trois points qui font du bien avant de se coltiner Leicester, Liverpool et Manchester United dans les six prochaines semaines.