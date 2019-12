Arsenal renverse la vapeur et s'impose face à West Ham

Arsenal (4-2-3-1) : Leno - Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Tierney (Kolašinac, 29e) - Xhaka (Guendouzi, 86e), Torreira - Pépé (Nelson, 87e), Özil, Martinelli - Aubameyang. Entraîneur : Freddie Ljungberg.



West Ham (4-2-3-1) : Martin - Fredericks, Balbuena, Ogbonna, Cresswell (Masuaku, 50e) - Noble, Rice - Snodgrass (Holland, 77e), Fornals, Felipe Anderson (Haller, 70e) - Antonio.Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Arsenal retrouve (enfin) la victoire.Néanmoins, cela n'a pas été une mince affaire, lesmontrant un visage très inquiétant pendant la première heure de jeu et subissant la loi d'adversaires beaucoup plus motivés et combatifs. Logiquement, lesrentrent même aux vestiaires avec un but d'avance, grâce à une tête d'Ogbonna (1-0, 38).Amorphes, leségalisent cependant grâce à Gabriel Martinelli, le Brésilien concluant la première action construite de son équipe d'une frappe croisée (1-1, 60). Libérés par ce but, les hommes de Ljungberg montrent ensuite un tout autre visage et assomment leurs adversaires en dix minutes. Nicolas Pépé, titulaire pour la première fois depuis cinq matchs, permet à Arsenal de passer devant, d'une superbe frappe enroulée lucarne opposée (1-2, 66), puis délivre quelques minutes plus tard une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang, buteur sur sa première réelle occasion du match (1-3, 69). Avec cette victoire, Arsenal revient à sept points du quatuor de tête, tandis que West Ham flirte maintenant avec les relégables.Saint-Nicolas.