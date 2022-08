Arsenal renverse Fulham et accroche un quatrième succès de rang

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tierney (Nketiah, 61e) - Elneny, Xhaka - Saka, Ødegaard (Holding, 95e), Martinelli - Jesus (Tomiyasu, 89e). Entraîneur : Arteta.



Fulham (4-2-3-1) : Leno - Tete (Mbabu, 79e), Adarabioyo, Ream (Stansfield, 89e), Robinson - Reed, Palhinha (Chalobah, 89e) - Kebano (Cairney, 69e), Pereira (Diop, 79e), Reid - Mitrović. Entraîneur : Silva.

Mitrović est en train de réaliser un début de saison aussi canon qu'Arsenal.Car si lesont su éviter la défaite et même s'imposer après avoir été menés lors de la quatrième journée de Premier League, l'attaquant serbe a de son côté inscrit son quatrième but en autant de matchs de championnat. Comment ? En allant mettre la pression sur un Gabriel flippé et flippant, qui a offert l'ouverture du score à Fulham peu de temps après la pause. Heureusement pour les locaux, qui avaient largement dominé jusque-là, l'excellent Ødegaard a immédiatement réagi et sa frappe du gauche déviée a trompé son ancien partenaire Leno. Puis, dans les derniers instants de la partie, le défenseur brésilien s'est rattrapé en profitant d'une erreur de Leno sur corner pour donner les trois points à son club.Une quatrième victoire de rang assez logique, finalement. Parce qu'avant les différents tremblements de filets, les hommes d'Arteta se sont procurés des occasions en pagaille : Xhaka a loupé le cadre, Leno et Adarabioyo ont sauvé leur camp devant Saka, le gardien s'est interposé face à Ødegaard ou Jesus, Martinelli a trouvé la barre transversale sur un centre-tir... Pendant ce temps-là, lesont résisté comme ils ont pu et Ramsdale a même dû sortir le grand jeu pour éviter le doublé de Mitrović ou l'égalisation de Chalobah.Et si c'était l'année des